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इस बार कोहली-रोहित का बल्ला रहेगा खामोश! NZ दौरे पर भारत की राह नहीं होगी आसान, आखिर किसने दी ये खुली चुनौती?

न्यूजीलैंड दौरे को लेकर कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया है. सेंटनर ने बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए उनके पास खास प्लान है. लिहाजा उन्होंने दावा किया कि इस बार रोहित-कोहली का बल्ला न्यूजीलैंड में खामोश रहेगा.

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कोहली-रोहित को किसने किया सावधान? (PHOTO: REUTERS)
कोहली-रोहित को किसने किया सावधान? (PHOTO: REUTERS)

भारत के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर मेजबान टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. सेंटनर का मानना है कि भले ही विराट कोहली और रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड उनकी धरती पर शानदार रहा हो, लेकिन इस बार कीवियों की कोशिश इन दिग्गजों को शांत रखने की होगी.

भारत को इस साल अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे, 5 टी20 और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के लिहाज से यह दौरा दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

सेंटनर ने माना कि वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली आज भी मास्टर हैं. उन्होंने कहा कि वे न्यूजीलैंड की पिचें काफी पसंद करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हम उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे.

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बाउंस और स्विंग वाली पिचों पर खेलना नहीं होगा आसान

भारत की नई और युवा टेस्ट टीम के बारे में बात करते हुए सेंटनर ने कहा कि न्यूजीलैंड की बाउंस और स्विंग वाली पिचें युवा खिलाड़ियों का कड़ा इम्तिहान लेंगी. भारतीय बल्लेबाजों को वहां के माहौल में ढलने में वक्त लग सकता है.

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आखिर भारतीय गेंदबाजों को लेकर क्या कहा?

सेंटनर ने भारतीय पेस अटैक की तारीफ की. जसप्रीत बुमराह की वापसी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की उछाल और रवींद्र जडेजा जैसे स्पिनरों की मौजूदगी भारत को एक संतुलित टीम बनाती है. लिहाजा सेंटनर और उनकी टीम भारत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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सातवें आसमान पर है न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास

भारत को उनके घर में ही 3-0 से टेस्ट सीरीज हराने वाली न्यूजीलैंड टीम का आत्मविश्वास इस समय सातवें आसमान पर है. सेंटनर का मानना है कि घरेलू मैदान पर भारत को हराना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. दोनों देशों के बीच यह सीरीज बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां एक तरफ भारत अपनी साख बचाना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड अपनी सरजमीं पर दबदबा बरकरार रखने के इरादे से उतरेगा.

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