scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विधायकों को विधानसभा में घुसने से न रोके पुलिस, ये स्पीकर का काम, हाई कोर्ट के निर्देश

तेलंगाना हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पुलिस सदन में विधायकों को घुसने से न रोके. साथ ही, हाई कोर्ट ने ये भी साफ कहा है कि सदन में नियमों के उल्लंघन पर स्पीकर को कार्रवाई का अधिकार है, न की पुलिस को.

Advertisement
X
Telangana High Court
Telangana High Court

तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस को साफ निर्देश दिया है कि विधायकों को विधानसभा में जाने से रोका नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने साफ कह दिया है कि विधानसभा के नियमों का उल्लंघन होने पर स्पीकर को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, यह अधिकार पुलिस को नहीं है. मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं. 

सोमवार को W.P. नंबर 29752 की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया. इस मामले में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि विधानसभा जाते समय पुलिस ने बीआरएस विधायकों को रोका था और उनके साथ बदसलूकी भी की. कोर्ट ने इस मामले में सभी तस्वीरों और दलीलों का संज्ञान लिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को विधानसभा के बाहर हुई घटना की जांच करने के निर्देश दिए. साथ ही, मामले में जिम्मेदार पुलिसकर्मयों की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court (File Photo: ITG)
NIA मामलों पर SC सख्त, राज्यों को जल्द NIA कोर्ट बनाने के निर्देश
telangana woman bus conductor returns 3 lakh cash bag to hajj pilgrim
बस में हज यात्री के छूटे 3 लाख रुपये, कंडक्टर ने लौटाया... VIDEO
तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने BRS नेताओं पर काला जादू कराने का आरोप लगाया है (Photo: PTI)
'कांग्रेसी कार्यकर्ता इसी जमीन में दफना देंगे', CM रेड्डी ने KCR को ललकारा
16 साल के लड़के ने निगल लिए रेजर ब्लेड, डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
तेलंगाना में प्राइवेट बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर, कई छात्र घायल

यह भी पढ़ें: 15 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में आचार्य बालकृष्ण बरी, CBI कोर्ट ने सभी आरोपों से किया दोषमुक्त

इस मामले में कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले में सुनवाई के दौरान गृह विभाग के सरकारी वकील ने विभानसभा के कार्य संचालन नियमों का भी कोर्ट में हवाला दिया. इन नियमों के तहत विधानसभा के सदस्य सदन में स्पीकर की अनुमति के बिना झंडे, बैज, प्रतीक या प्रदर्शन से जुड़ी चीज़ें नहीं दिखा सकते. 

Advertisement

इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट 21 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई करने वाली है. कोर्ट ने राजनीतिक विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया है. हालांकि फिलहाल कोर्ट का निर्देश यही है कि विधायकों को विधानसभा में आने से पुलिस नहीं रोक सकती है और सदन के नियमों के उल्लंघन होने पर कार्रवाई का अधिकार स्पीकर के पास है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विधायकों को विधानसभा में घुसने से न रोके पुलिस, ये स्पीकर का काम, हाई कोर्ट के निर्देश |
    PM मोदी का BookMyShow पर पहला इवेंट, 1 घंटे में सभी सीटें फुल, 42 हजार वेटिंग में |
    20 साल के लिए पेंट का झंझट खत्म, ट्रेंड में वुडन टाइल्स...कितना लगेगा खर्चा? |
    'हनुमान अंश' में नीम करोली बाबा बने शोभिनव, एक्टिंग का मुरीद हुआ को-स्टार, बोला- बाबा के रोल को जिया |
    GDP शानदार, GST कलेक्शन दमदार... फिर भी शेयर बाजार बेहाल, ये 4 कारण |
    ‘हनुमान अंश’ के बाद साईं बाबा और खाटू श्याम पर बनेंगी फिल्में |
    'बंगालियों का जो मन वो खाएंगे', धीरेंद्र शास्त्री को बंगाल BJP चीफ का जवाब |
    72 साल बाद बदलेगा नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह का ठिकाना! ये जगह हुई फाइनल |
    सासू मां का 'करोड़ों' का मिनी बैग ले इठलाईं राधिका अंबानी! अबू जानी-संदीप खोसला के इवेंट में आउटफिट से लेकर गहनों तक ने लूटी महफिल |
    शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के पिता ने दिए 5000 रुपये? मैच के तुरंत बाद की तस्वीर ने खींचा फैन्स का ध्यान
    Advertisement