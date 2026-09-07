शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के पिता ने दिए 5000 रुपये? मैच के तुरंत बाद की तस्वीर ने खींचा फैन्स का ध्यान

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल इन दिनों शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में बल्ले से दमखम दिखा रहे हैं. फाजिल्का फाल्कन्स की तरफ से सीजन का पहला मैच खेलने उतरे शुभमन गिल ने अपने खेल से फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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मैच के बाद शेर-ए-पंजाब टी20 लीग में कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. मैच खत्म होने के बाद शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा के पापा राजकुमार शर्मा से 5000 रुपये का खास इनाम मिला.

दरअसल, लुधियाना लायंस के खिलाफ खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में गिल ने महज 21 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए और सबसे ज्यादा 7 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा.

मैच में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले शुभमन गिल के प्रदर्शन से खुश होकर अभिषेक के पिता ने गिल को शाबाशी के तौर पर 5000 रुपये का इनाम थमाया. ये पांच हजार रुपये टूर्नामेंट की तरफ से दी गई है, लेकिन गिल को यह अभिषेक के पिता के हाथों से मिला है. इंस्टाग्राम पर अब शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा के पिता की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है.

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गिल की इस विस्फोटक शुरुआत की बदौलत फाजिल्का फाल्कन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 170 रन बनाए. जवाब में अर्शदीप सिंह की कप्तानी वाली लुधियाना लायंस की टीम आखिरी गेंद तक लड़ी, लेकिन 169 रन ही बना सकी और फाल्कन्स ने यह मैच 1 रन के बेहद नजदीकी अंतर से जीत लिया.

लुधियाना के गेंदबाज कार्तिक चड्ढा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसमें शुभमन गिल का बड़ा विकेट भी शामिल था. गिल के आउट होने के बाद प्रेरित दत्ता (36 रन) और जयवीर भिंडर (21 रन) ने टीम का स्कोर 170 तक पहुंचाया.

लुधियाना को जीत के लिए आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे. 16 गेंदों में 37 रन जड़ने वाले माधव पठानिया ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्के की जगह सिर्फ चौका ही मार सके. इस तरह गिल की टीम एक रन से मैच जीतने में सफल रही.

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