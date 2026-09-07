सासू मां का 'करोड़ों' का मिनी बैग ले इठलाईं राधिका अंबानी! अबू जानी-संदीप खोसला के इवेंट में आउटफिट से लेकर गहनों तक ने लूटी महफिल

फैशन जगत के दिग्गज डिजाइनर्स अबू जानी और संदीप खोसला ने इंडस्ट्री में 40 साल कर लिए हैं. 4 बेमिसाल दशक का जश्न मनाने के लिए अबू जानी संदीप खोसला ने शानदार इवेंट रखा था, जिसमें बॉलीवुड से लेकर बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की. इस शाम की सबसे ज्यादा लाइमलाइट अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी ने बटोरी. राधिका का अवतार कुछ ऐसा रहा, जिसकी एक झलक मिलते ही लोगों की निगाहें ठहर गईं.



अपने रॉयल और एलिगेंट लुक से राधिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैशन के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है. राधिका अंबानी ने अपने रॉयल और एलिगेंट अंदाज से महफिल लूट ली. डीप प्लम रंग का खूबसूरत एथनिक आउटफिट, गले में पन्ने वाला स्टेटमेंट चोकर और हाथ में चमचमाता मिनी बैग, उनके पूरे लुक को किसी रॉयल प्रिंसेस जैसा बना रहा था. खास बात ये रही कि राधिका के हाथ में नजर आया छोटा सा लग्जरी बैग उनकी सासू मां यानी नीता अंबानी का है.



डीप प्लम आउटफिट में दिखीं रॉयल प्रिंसेस

अबू जानी और संदीप खोसला के इस खास इवेंट के लिए राधिका ने डीप पर्पल यानी प्लम शेड का एथनिक फ्यूजन आउटफिट चुना. इस पर्पल कलर के आउटफिट पर आइवरी वाइट शेड के धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी. ये कढ़ाई उनके पूरे लुक को बेहद रिच और रॉयल बना रहा था.

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राधिका के आउटफिट में फुल स्लीव्स वाली फिटेड जैकेट थी, जिसमें राउंड नेकलाइन और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी नजर आ रही थी. इसे उन्होंने मैचिंग एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट के साथ पेयर किया. फिटेड सिलुएट और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी ने उनके लुक को ग्लैमरस होने के साथ-साथ काफी एलिगेंट भी रखा.

राधिका अंबानी (Photo: Instagram/@loveleen_makeupandhair)



हाथ में दिखा छोटा सा बैग, कीमत ने खींची सबकी नजर

राधिका के इस लुक की सबसे खास चीज उनका मिनी हैंडबैग था. ये उनकी सासू मां नीता अंबानी का था. ये Hermès का Sac Bijou Birkin है, जिसे दुनिया के सबसे महंगे Birkin बैग्स में गिना जाता है. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे 18 कैरेट सफेद सोने से तैयार किया गया है और इसमें 3,025 हीरे जड़े हैं. इन हीरों का कुल वजन 111.09 कैरेट है.

इस बैग के सिर्फ तीन पीस ही बनाए गए हैं, जिससे ये बहुत खास बन जाता है. दिलचस्प बात ये भी है कि इसे नॉर्मल हैंडबैग की तरह इस्तेमाल करने के बजाय ब्रेसलेट की तरह पहनने के लिए डिजाइन किया गया था. इसे Hermès के फाइन जूलरी क्रिएटिव डायरेक्टर पियरे हार्डी ने डिजाइन किया था और इसे 2012 में पेश किया गया था. इस Sac Bijou Birkin की कीमत करीब 20 लाख डॉलर यानी लगभग 17.7 करोड़ रुपये बताई गई है.

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नीता अंबानी (Photo: Instagram/@manishmalhotraworld)



गले में अनकट पन्ने वाला स्टेटमेंट चोकर

राधिका की जूलरी भी उनके आउटफिट जितनी ही चर्चा में रही. उन्होंने गले में ब्लैक वेलवेट रिबन वाला एक बेहद खूबसूरत स्टेटमेंट चोकर पहना था. इसके सेंटर में बड़ा सा अनकट पन्ना लगा था, जिसके नीचे मोती का ड्रॉप डिजाइन इसे और रॉयल बना रहा था. ग्रीन एम्राल्ड और वाइट पर्ल का ये कॉम्बिनेशन डीप प्लम आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत नजर आया. चोकर के साथ राधिका ने मैचिंग एम्राल्ड ईयररिंग्स भी पहने थे, जो उनके चेहरे को और ज्यादा खूबसूरत दिखा रहे थे.

राधिका अंबानी (Photo: Instagram/@loveleen_makeupandhair)

एम्राल्ड रिंग से लेकर लग्जरी वॉच तक, हर चीज थी खास

राधिका ने हाथ में ब्रेसलेट और लग्जरी वॉच पहनी थी, जबकि उंगली में बड़ी सी एम्राल्ड स्टेटमेंट रिंग नजर आई. उनकी जूलरी में ग्रीन एम्राल्ड की डिटेलिंग सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी. ये डीटेलिंग उनके पूरे लुक को एक रॉयल और कोऑर्डिनेटेड फील दिया.

हाफ-अप हेयरस्टाइल ने बढ़ाई खूबसूरती

हेयरस्टाइल की बात करें तो राधिका ने बालों को हाफ-अप और हाफ-डाउन स्टाइल में रखा. फ्रंट से हल्का पफ लुक देते हुए बालों को पीछे पिन किया गया था. इस हेयरस्टाइल की वजह से उनके ईयररिंग्स और नेकपीस भी अच्छी तरह हाइलाइट हो रहे थे. मेकअप की बात करें तो उन्होंने उसे ज्यादा हैवी रखने के बजाय सटल और ग्लोइंग रखा.

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