'उम्मीद है तुम मर जाओ...', Nvidia की मीटिंग में कर्मचारियों पर भड़कते थे जेनसन हुआंग!

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के पूर्व CEO जेनसेन हुआंग की सार्वजनिक छवि हमेशा अलग रही है. काली लेदर जैकेट, संघर्ष के दिनों की कहानियां और कर्मचारियों को कंपनी की सफलता का श्रेय देने वाला अंदाज. लेकिन एक नई रिपोर्ट में उनके काम करने के तरीके की दूसरी तस्वीर सामने आई है.

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की बंद कमरों में होने वाली मीटिंग्स में हुआंग का व्यवहार काफी सख्त और गुस्से वाला होता था. वह वरिष्ठ अधिकारियों को सबके सामने फटकार लगाते थे. कई बार उनकी बातें इतनी तीखी होती थीं कि मीटिंग में मौजूद लोग भी हैरान रह जाते थे.

वरिष्ठ अधिकारी से कहा- उम्मीद है तुम मर जाओ

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में Nvidia के अंदरूनी कामकाज से जुड़े सूत्रों के हवाले से कई घटनाओं का जिक्र किया गया है. इनमें एक घटना फरवरी की बताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक बंद कमरे में हुई मीटिंग में हुआंग ने कंपनी के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जय पुरी को सबके सामने बुरी तरह फटकारा था.

इस मीटिंग में 30 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि हुआंग ने पुरी से कहा कि उम्मीद है तुम्हें फ्लू हो जाए और वह और बिगड़ जाए. इसके बाद उन्होंने कहा कि उम्मीद है तुम मर जाओ और हम सबको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए.

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जय पुरी उस समय कंपनी के सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े काम संभालते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने इस दौरान कोई जवाब नहीं दिया. बाद में वह Nvidia में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में चले गए. हालांकि, हुआंग के इस गुस्से की वजह साफ नहीं बताई गई है.

मीटिंग में पानी की बोतल फेंकने का भी आरोप

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह पहली बार नहीं था, जब हुआंग ने किसी वरिष्ठ अधिकारी को सबके सामने अपमानित किया हो. 2025 में करीब तीन घंटे चली एक मीटिंग के दौरान उन्होंने लगभग 40 कर्मचारियों के सामने एक वरिष्ठ सेल्स अधिकारी को फटकार लगाई थी. उन्होंने उस अधिकारी से कहा कि तुम मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते.

एक दूसरी घटना में हुआंग ने पहली बार उनके साथ मीटिंग कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी को भी डांटा. उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? मुझे सिर्फ उदास चेहरे दिखाई दे रहे हैं... बाहर जाओ. इसके बाद अधिकारी को कमरे से जाने के लिए कहा गया.

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रिपोर्ट में कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित Nvidia मुख्यालय की एक घटना का भी जिक्र है. इसमें दावा किया गया कि हुआंग ने मीटिंग के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ पानी की बोतल फेंकी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia में एक अलग तरह का कॉरपोरेट ढांचा था. कंपनी के 60 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी सीधे जेनसन हुआंग को रिपोर्ट करते थे. सूत्रों का कहना है कि मीटिंग्स में उनका गुस्सा दिखाना कंपनी के अंदर आम बात थी. कुछ कर्मचारियों को हैरानी थी कि इन घटनाओं की जानकारी पहले सार्वजनिक क्यों नहीं हुई.

लेखक स्टीफन विट ने अपनी किताब 'द थिंकिंग मशीन' और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेख में भी हुआंग की मैनेजमेंट शैली पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि, हुआंग खुद को विनम्र नेता के तौर पर पेश करते थे, लेकिन असहमति बर्दाश्त करने में उन्हें परेशानी होती थी.

मीटिंग में CFO की भी लगाई थी क्लास

रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में एक मीटिंग के दौरान Nvidia की CFO कोलेट क्रेस प्रेजेंटेशन दे रही थीं. तभी हुआंग ने उन्हें बीच में टोकते हुए उन पर 'डियर इन द हेडलाइट्स' (यानी अचानक डर या दबाव में आकर हक्का-बक्का रह जाना) जैसा तंज कसा था. गौरतलब है कि जेनसन हुआंग के इस्तीफे के बाद कोलेट क्रेस ही कंपनी की अंतरिम CEO हैं और बोर्ड नए स्थायी CEO की तलाश कर रहा है.

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निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में रहे हुआंग

हुआंग का नाम हाल ही में उनके निजी रिश्तों को लेकर भी चर्चा में आया था. एक रिपोर्ट में उन पर कई अफेयर के आरोप लगाए गए हैं. इनमें चीनी कारोबारी एलिस हुआंग का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को शक था कि एलिस के चीनी खुफिया तंत्र से संबंध हो सकते हैं.

रिपोर्ट में Nvidia की कर्मचारी किम्बर्ली पॉवेल समेत दो अन्य कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंधों का दावा किया गया है. हुआंग पहले अपनी पत्नी से बेवफाई करने की बात स्वीकार कर चुके हैं. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी. उनका कहना था कि उनके इस व्यवहार से उनकी पत्नी और कंपनी को दुख पहुंचा. वहीं, हुआंग के प्रवक्ता ने उनके कामकाज और व्यवहार को लेकर लगे नए आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. Nvidia ने भी इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है.

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