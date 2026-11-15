LIVE: कहीं गंगा घाट तो कहीं तालाब किनारे... डूबते सूरज को अर्घ्य देने उमड़े श्रद्धालु, छठ के रंग में रंगा देश

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है. रविवार शाम बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं. अलग-अलग शहरों में छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए घाटों पर पुलिस, गोताखोर, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है.

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बिहार में छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के अर्घ्य को लेकर सभी जलाशयों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राज्य के अलग-अलग घाटों पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर और आपदा मित्रों की तैनाती की गई है.

एसडीआरएफ की तैनाती 254 घाटों पर, एनडीआरएफ की 123 घाटों पर और स्थानीय गोताखोर व आपदा मित्रों की तैनाती 12,806 घाटों पर की गई है. इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य करना है.

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छठी मैया और भगवान भास्कर को नमन किया- नितिन नवीन

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया और भगवान भास्कर को नमन किया गया. उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा. नितिन नबीन ने छठ को बिहार की संस्कृति और लोक आस्था का प्रमुख पर्व बताते हुए कहा कि यह स्वच्छता, पवित्रता और अनुशासन के साथ प्रकृति की पूजा का पर्व है.

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#WATCH | Patna, Bihar: BJP National President Nitin Nabin says, "Today, we have offered our salutations to Chhathi Maiya and Lord Bhaskar (the Sun God) as the sun sets. Tomorrow morning, with the rising of the Sun God, we will offer the second arghya. It is our tradition to pay homage to both the setting sun and the rising sun. This grand festival—a cornerstone of Bihar’s culture and a testament to the deep-rooted folk faith of its people—is being celebrated with great fervour across Bihar, throughout India, and indeed, wherever the people of Bihar reside across the globe. Characterised by an emphasis on cleanliness, purity, and discipline, this festival perhaps represents the most profound form of nature worship. Through the veneration of the Sun God and the sacred river Ganga, Bihar stands at the forefront of honouring nature. Today, we can truly say that our culture, our customs, and our traditions fill us with a deep sense of pride." — ANI (@ANI) November 15, 2026

सीएम ने तैयारियों का लिया जायजा

छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने घाटों पर छठ पूजा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया.

#WATCH | Patna, Bihar: CM Samrat Chaudhary inspects Chhath Puja arrangements at the ghats on the third day of the festival (Sandhya Arghya) https://t.co/huUzI6V0gJ — ANI (@ANI) November 15, 2026

सीएम रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार घाट पर डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के अवसर पर सोनिया विहार घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. उन्होंने छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के अनुष्ठान में हिस्सा लिया.

#WATCH | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta offers 'Arghya' to the setting sun at Sonia Vihar Ghat as part of the Chhath Puja celebrations https://t.co/5Qtv0nNn7O — ANI (@ANI) November 15, 2026

अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने की पूजा

भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने छठ पूजा के तीसरे दिन दीघा के मिनार घाट पहुंचकर पूजा-अर्चना की. उन्होंने इस दौरान छठ पूजा के अनुष्ठान में हिस्सा लिया.

#WATCH | Patna, Bihar: Bhojpuri actress Akshara Singh offered prayers at Minar Ghat in Digha on the third day of Chhath Puja. https://t.co/IkMXEZzdOg — ANI (@ANI) November 15, 2026

श्रद्धालुओं की भारी भीड़

बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यकुंड और रुद्रकुंड पर संध्या अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. श्रद्धालुओं ने घाटों पर पहुंचकर डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया.

#WATCH | Aurangabad, Bihar: A massive crowd of devotees gather at Suryakund and Rudrakund to offer Sandhya Arghya on the third day of Chhath Puja. https://t.co/8y0u5LbsXJ — ANI (@ANI) November 15, 2026

असम में छठ का पर्व

असम के गुवाहाटी के छठ पूजा के तीसरे दिन विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया. इस दौरान घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा के अनुष्ठान में शामिल हुए.

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#WATCH | Guwahati, Assam: Devotees offer Sandhya Arghya (offering to the sun) at various ghats as part of Chhath Puja celebrations. https://t.co/yuTH6G1pW2 — ANI (@ANI) November 15, 2026

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छठ पूजा के तीसरे दिन यमुना नदी के तट पर संध्या अर्घ्य के अनुष्ठान में हिस्सा लिया. इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी मौजूद रहे. सभी ने छठ पूजा के अवसर पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया.

दिल्ली में छठ घाटों पर पहुंचने लगे श्रद्धालु

राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व की धूम है. छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अलग-अलग छठ घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं. दिल्ली के संगम विहार इलाके में भी छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. यहां श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं. संगम विहार इलाके में करीब 50 छठ घाट बनाए गए हैं. यहां बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, जिसके चलते अलग-अलग इलाकों में छठ घाट बनाए गए हैं.

#WATCH | Delhi: Devotees perform Sandhya Arghya rituals as part of Chhath Mahaparv celebrations in Vasant Kunj, offering prayers to the setting Sun. https://t.co/Hgc9tBkKHR — ANI (@ANI) November 15, 2026

संगम विहार के छठ घाट की तस्वीरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं. छठ व्रती अपने परिजनों के साथ घाट पर पहुंचे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं.

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दिल्ली में यमुना घाटों पर ट्रैफिक डायवर्जन

दिल्ली में छठ पूजा को देखते हुए यमुना के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक यमुना घाटों की ओर जाने वाली और उनसे जुड़ी कई सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा.

वजीराबाद इलाके के राम घाट, सूर घाट और बजरंगी घाट के अलावा आईटीओ एस्टेट क्षेत्र के हाथी घाट और आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जरूरत के अनुसार ट्रैफिक नियंत्रित किया जाएगा. बुंध रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग और आईटीओ एस्टेट इलाके की सड़कें प्रभावित हो सकती हैं. वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और डायवर्जन के संकेतों के अनुसार चलने की अपील की गई है.

लखनऊ में 157 घाटों पर छठ पूजा

लखनऊ में छठ पूजा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कमिश्नरेट क्षेत्र में कुल 157 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है. इनमें पूर्वी जोन में 47, पश्चिमी जोन में 17, उत्तरी जोन में 8, दक्षिणी जोन में 63 और मध्य जोन में 22 स्थल शामिल हैं.

कुड़ियाघाट, लल्लूमल घाट, पक्का पुल, हनुमान सेतु, निशातगंज, खाटू श्याम मंदिर घाट, झूलेलाल पार्क, लक्ष्मण मेला मैदान, गोमती बैराज, पिपराघाट और मां चंद्रिका देवी घाट समेत प्रमुख भीड़भाड़ वाले घाटों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है. लक्ष्मण मेला मैदान में करीब 40-50 हजार, कुकरैल बैराज पर 12-15 हजार और कुड़ियाघाट पर 8-10 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.

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#WATCH Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Deputy Chief Minister Brajesh Pathak offer Sandhya Arghya (offering to the sun) as part of the Chhath Puja celebrations on the banks of the Gomti River at the Laxman Mela grounds in Lucknow https://t.co/a6jydWDlK2 — ANI (@ANI) November 15, 2026

घाटों पर अस्थायी शौचालय, सफाई, कीटनाशक छिड़काव और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है. श्रद्धालुओं के लिए डॉक्टरों की टीम और एंबुलेंस तैनात हैं. गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ जल पुलिस, स्टीमर और मोटरबोट की व्यवस्था की गई है. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. घाटों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला मैदान में संध्या अर्घ्य दिया.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन

छठ पूजा को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 15 और 16 नवंबर को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. कालिंदी कुंज, कुलेसरा स्थित हिंडन नदी पुल, चोटपुर/बहलोलपुर सेक्टर-63 और नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21ए में आयोजन को देखते हुए डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.

कालिंदी बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहनों को जरूरत के अनुसार वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जाएगा. सूरजपुर से कुलेसरा और फेस-2 की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. किसान चौक, पर्थला और हिंडन नदी की ओर जाने वाले यातायात को भी अलग-अलग रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा. आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन के दौरान सुरक्षित तरीके से पास कराया जाएगा.

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झारखंड में घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

झारखंड में छठ पूजा को लेकर तालाबों, बांधों, झीलों और जलाशयों की सफाई, रोशनी और बैरिकेडिंग की गई है. प्रमुख जलाशयों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं. निगरानी के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

रांची में कांके डैम, बड़ा तालाब, हटिया डैम और राजभवन तालाब समेत प्रमुख जलाशयों का पुलिस टीम ने निरीक्षण किया. रांची नगर निगम क्षेत्र में 72 जलाशयों को छठ घाट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. खतरनाक और गहरे पानी वाले स्थानों की पहचान कर वहां चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की गई है. श्रद्धालुओं से सुरक्षित स्थानों पर ही अर्घ्य देने की अपील की गई है. धनबाद में अधिकारियों ने जलाशयों का निरीक्षण कर पार्किंग की व्यवस्था और जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश दिए हैं. संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है. पूर्वी सिंहभूम में भी शांतिपूर्ण आयोजन के लिए इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं.

पूर्वांचल में घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

पूर्वांचल में भी छठ पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह है. चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित मानसरोवर तालाब पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ घाट पर पहुंच रही हैं. कोई हाथ में कलश लेकर पहुंचा तो कोई लेटते हुए घाट तक पहुंचता नजर आया. घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है.चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व के तीसरे दिन रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है. सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा.

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