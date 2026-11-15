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यूट्यूबर मीनू राज के घर पर हमला, गेट तोड़कर घुसे 20 बदमाश; कुल्हाड़ी-तलवार से परिवार को पीटा

राजस्थान के खैरथल-तिजारा में यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत के घर पर करीब 20 लोगों ने हथियारों से हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावर गेट तोड़कर अंदर घुसे और कुल्हाड़ी, तलवार व फरसी से परिवार को पीटा. पति, पिता और जेठ समेत चार लोग घायल हुए हैं. परिवार ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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मीनू राज ने वीडियो शेयर कर मांगा इंसाफ.(Photo: Screengrab)
मीनू राज ने वीडियो शेयर कर मांगा इंसाफ.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर मीनू राज प्रजापत के घर पर हथियारबंद लोगों के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोटकासिम थाना क्षेत्र के सारणवास गांव में करीब 20 लोग कुल्हाड़ी, तलवार, फरसी, बंकी, हथौड़े और लाठी-डंडे लेकर पहुंचे. आरोप है कि हमलावरों ने घर का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया. इस वारदात में मीनू राज, उनके पति, पिता और जेठ समेत चार लोग घायल हो गए.

घायलों की पहचान मीनू राज, उनके पति कुलदीप उर्फ केडी, पिता बाबूलाल प्रजापत और जेठ धनराज के रूप में हुई है. घटना के बाद सभी को किशनगढ़बास अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया.

यह भी पढ़ें: खैरथल तिजारा में दिल दहला देने वाली वारदात, कलयुगी माता-पिता ने नवजात को 80 फुट गहरे कुएं में फेंका

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बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत बाजरे की कड़बी की कुट्टी कटवाने के दौरान हुई थी. खेत में चल रहे थ्रेसर से निकलने वाली गर्द और कचरा घर की तरफ आ रहा था. इसके अलावा रास्ते को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी. इसी बात ने बाद में हिंसक रूप ले लिया.

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थ्रेसर की गर्द और रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, कुलदीप ने थ्रेसर का मुंह दूसरी तरफ करने के लिए कहा था, ताकि उससे निकलने वाली गर्द और कचरा उनके घर की तरफ न आए. इसी बात को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया. रास्ते को लेकर भी दोनों पक्षों में तनाव था.

आरोप है कि इसी रंजिश के चलते शाम करीब छह बजे दूसरे पक्ष के लगभग 20 लोग एकराय होकर हथियारों के साथ मीनू राज के घर पहुंच गए. हमलावरों ने पहले घर का गेट तोड़ा और फिर अंदर घुसकर परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया. अचानक हुई इस वारदात से घर में अफरा-तफरी मच गई. कुल्हाड़ी, तलवार, फरसी और लाठी-डंडों से किए गए हमले में चार लोग घायल हो गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मांगी मदद

घटना के बाद मीनू राज और उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर पूरी आपबीती बताई. उन्होंने हमले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वीडियो के जरिए परिवार ने अपने साथ हुई मारपीट की जानकारी सार्वजनिक की है.

फिलहाल, इस मामले में पुलिस जांच और एफआईआर दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. हमले के पीछे बाजरे की कड़बी की कुट्टी और रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद बताया जा रहा है.

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