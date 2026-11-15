Perfect Rice Tips: चिपचिपे चावल छोड़ें, कुकर में इस ट्रिक से बनाएं खिले-खिले चावल, कुणाल कपूर ने बताया तरीका, 1 सीटी में हो जाएगा काम

Perfect Rice Tips: अक्सर लोगों की यह शिकायत होती है कि कुकर में चावल बनाने पर वे या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर आपस में चिपककर एकदम गीले और चिपचिपे हो जाते हैं. अगर आप भी इस बात से परेशान हैं और होटल या रेस्टोरेंट जैसे खिले-खिले चावल घर पर बनाना चाहती हैं तो मशहूर सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर का बताया गया यह सीक्रेट तरीका आपके बहुत काम आएगा.

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शेफ कुणाल कपूर की इस आसान ट्रिक से आप कुकर में मात्र 1 सीटी में एकदम खिले-खिले, खूशबूदार और परफेक्ट चावल तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं क्या है यह आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:

बासमती चावल: 1 कप (अच्छी तरह धुले हुए)

पानी: सवा 1 कप (यानी 1 कप चावल के लिए 1.25 कप पानी - यह सबसे जरूरी माप है)

घी या मक्खन: 1 छोटा चम्मच

नींबू का रस: कुछ बूंदें (चावलों को सफेद और खिला-खिला रखने के लिए)

स्वादानुसार नमक (वैकल्पिक)

चावल खिले-खिले बनाने की मास्टर सीक्रेट ट्रिक्स:

पानी का सही अनुपात: कुकर में चावल बनाते समय अक्सर लोग ज्यादा पानी डाल देते हैं जिससे वे गीले हो जाते हैं. शेफ कुणाल कपूर के अनुसार, 1 कप चावल के लिए हमेशा सवा 1 कप (1:1.25) पानी ही लें.

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चावलों को भिगोना: पकाने से पहले बासमती चावल को कम से कम 20-30 मिनट के लिए पानी में जरूर भिगोकर रखें. इससे चावल अंदर तक पकते हैं और लंबाई में अच्छे खिलते हैं.

नींबू और घी का मैजिक: कुकर में चावल डालते समय उसमें 1 चम्मच घी और नींबू की कुछ बूंदें मिला दें. इससे चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और एकदम मोतियों जैसे सफेद व खिले हुए बनते हैं.

बनाने की विधि:

बासमती चावल को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें और आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें, फिर पानी छान लें.

अब कुकर में भीगे हुए चावल डालें. साथ ही सवा 1 कप पानी, 1 चम्मच घी, नींबू की कुछ बूंदें और हल्का सा नमक मिला दें.

कुकर का ढक्कन बंद करें और मीडियम आंच पर केवल 1 सीटी आने तक पकाएं.

सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और कुकर का ढक्कन तुरंत न खोलें. नेचुरल तरीके से सारा प्रेशर निकलने दें उसके बाद ढक्कन हटाएं.

आपके एकदम खिले-खिले, खूशबूदार और परफेक्ट बासमती चावल तैयार हैं! इन्हें अपनी मनपसंद दाल या कढ़ी के साथ गरमा-गरम परोसें.

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