कौन है ये बच्ची, जिसने 'मेहंदी लगा के रखना' पर झूमकर जीत लिया भारत का दिल?

सोशल मीडिया पर जॉर्जिया की एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल है. बच्ची शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के गाने 'मेहंदी लगा के रखना' पर डांस कर रही है और अपनी आवाज में इसे गुनगुना भी रही है. गाने के बोल वह अपने अंदाज में बोलती है, 'डोली' की जगह 'ओ ली' सुनाई देता है. यही मासूम अंदाज भारतीय दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. 12 नवंबर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ यह वीडियो दो दिन में 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज पार कर गया था.

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कौन है ये बच्ची?

वायरल बच्ची का नाम ईवा एना मारिया है. वह जॉर्जिया में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर हैं और इंस्टाग्राम पर @anamaria_eva_ नाम से वीडियो पोस्ट करती हैं. उनकी प्रोफाइल पर अलग-अलग भाषाओं के गानों पर डांस और लिप-सिंक के वीडियो देखे जा सकते हैं. यानी हिंदी गाने पर उनका यह वीडियो कोई पहला प्रयोग नहीं है.

पहले भी मिलते रहे हैं लाखों व्यूज

ईवा के कई पुराने वीडियो पहले से ही सोशल मीडिया पर लोकप्रिय रहे हैं. उनके वीडियो आम तौर पर करीब 10 लाख से 40 लाख व्यूज तक पहुंचते रहे हैं. लेकिन 'मेहंदी लगा के रखना' वाले वीडियो ने पिछले सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया. इस वीडियो को कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों ने देखा.

वीडियो में ऐसा क्या है?

वीडियो की शुरुआत में ईवा एक बुजुर्ग शख्स के पास आग के सामने बैठी दिखाई देती हैं. जैसे ही 'मेहंदी लगा के रखना' बजता है, वह तुरंत डांस करने लगती हैं. हाथों से छोटे-छोटे स्टेप्स करती हैं, एक्सप्रेशंस देती हैं और गाने के बोल भी अपनी आवाज में दोहराती हैं. पास बैठे बुजुर्ग शख्स भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ देर बाद डांस में साथ देते नजर आते हैं. कई रिपोर्टों में उन्हें ईवा का दादा बताया गया है.

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अब उसने एक नया बॉलीवुड गाने वाला वीडियो बनाया है

भारत में क्यों छा गया वीडियो?

ईवा का यह वीडियो सिर्फ डांस की वजह से वायरल नहीं हुआ. इसके पीछे शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का वो गाना है, जो भारत में आज भी शादी-ब्याह में खूब बजता है. जॉर्जिया की एक बच्ची का उसी गाने को अपने अंदाज में गाना और उस पर डांस करना भारतीय यूजर्स को खासा पसंद आया. वीडियो के कमेंट सेक्शन में बड़ी संख्या में भारतीय दर्शक नजर आए. किसी ने उसकी मासूमियत की तारीफ की तो किसी ने अलग-अलग भाषाओं में गाने की उसकी कोशिश को पसंद किया.

'डोली' को कहा 'ओ ली'

वीडियो की एक छोटी सी बात ने भी लोगों का ध्यान खींचा. ईवा गाने की लाइन को अपनी तरह से गाती हैं और 'डोली' शब्द 'ओ ली' जैसा सुनाई देता है. इसी पर लोगों ने मजेदार और प्यार भरे कमेंट किए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी 'ओ ली सजा के रखना' वाला रिएक्शन प्रमुखता से सामने आया.

असली कहानी सिर्फ इस वायरल वीडियो की नहीं

ईवा की खासियत यह है कि वह किसी एक भाषा या देश के गानों तक सीमित नहीं हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलग-अलग भाषाओं के गानों पर वीडियो मिलते हैं. 'मेहंदी लगा के रखना' वाला वीडियो इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसमें भारत का बेहद लोकप्रिय गाना, बच्ची का मासूम अंदाज और जॉर्जिया का घरेलू माहौल एक साथ नजर आया. यही वजह है कि जॉर्जिया में बना एक छोटा सा वीडियो भारत में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया.

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फिलहाल ईवा की उम्र, पढ़ाई और निजी जिंदगी से जुड़ी ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है. लेकिन इतना साफ है कि जॉर्जिया की यह छोटी क्रिएटर हिंदी फिल्म के एक पुराने गाने के जरिए भारत के सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बना चुकी है

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