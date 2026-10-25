IND vs NZ: 'तिलक वर्मा ने अकेले दम पर छीन ली NZ से जीत', दमदार पारी देख पाकिस्तानी दिग्गज ने ठोका सलाम

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने हारी हुई बाजी को पलटते हुए न्यूजीलैंड को मात दी. भारत की इस धमाकेदार जीत की गूंज अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है.

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भारत के इस शानदार प्रदर्शन और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की धमाकेदार पारी के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी भारतीय खिलाड़ियों के मुरीद हो गए हैं. पाकिस्तान के जाने-माने क्रिकेटर अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की समझ और क्रीज के इस्तेमाल की जमकर सराहना की है.

मैच का विश्लेषण करते हुए अहमद शहजाद ने कहा कि एक वक्त भारतीय टीम शुरुआत में खराब रन रेट और शुरुआती झटकों के चलते संकट में नजर आ रही थी. लेकिन आखिरी के ओवरों में जो टर्नअराउंड देखने को मिला, वह वाकई लाजवाब था.

उन्होंने खासतौर पर तिलक वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वह सिर्फ छक्कों के पीछे नहीं भागे. उन्होंने क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए सही समय पर गैप ढूंढे और बाउंड्री बटोरीं. तिलक वर्मा ने कुछ इसी तरह की पारी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में भी खेली थी.

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शहजाद ने तिलक के शॉट्स और उनकी बैटिंग स्किल की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्टंप की तरफ मूव करके शॉर्ट-आर्म जैब खेले और घुटने पर बैठकर एक्स्ट्रा कवर व मिड-ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट जड़े, वह उनकी क्लास को बयां करता है.

उन्होंने यह भी कहा कि कोच गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा पर जो भरोसा जताया था, आज उस युवा खिलाड़ी ने अकेले दम पर मैच जिताकर उस भरोसे को पूरी तरह साबित कर दिया है. इसके साथ ही अहमद शहजाद ने भारतीय टीम की रणनीति पर बात करते हुए कहा कि कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गंभीर इस जीत से बेहद खुश होंगे.

Stood out when it mattered the most 🇮🇳 Stay tuned for a special chat coming soon on https://t.co/DTi7UzPc4R ⏳ #TeamIndia | #INDvNZ | @TilakV9 | @NKReddy07 https://t.co/6maSFMr34h — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

हालांकि, उन्होंने भारतीय गेंदबाजी और स्पिन विभाग को लेकर कुछ सवाल भी खड़े किए. शहजाद ने कहा कि टीम इंडिया को चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को ज्यादा मौके देने चाहिए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में वही असली मैच विनर साबित होते हैं. उन्होंने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की शानदार गेंदबाजी की भी सराहना की, लेकिन अंत में भारत के युवा खिलाड़ी खासकर तिलक वर्मा के खेल ने पूरी महफिल लूट ली.



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