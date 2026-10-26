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IND vs NZ: वैभव के पास एक और चांस, वरुण फिर बाहर बैठेंगे... भारत की निगाहें सीरीज जीत पर, तीसरे T20 में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. क्राइस्टचर्च में 4 विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें सीरीज जीतने पर हैं. अगले मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका मिल सकता है, जबकि वरुण चक्रवर्ती के प्लेइंग-11 से बाहर रहने की संभावना है. जानिए भारत की संभावित प्लेइंग-11 और मैच से जुड़ी अहम बातें.

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तीसरे टी20 में वैभव के फिर मिलेगा मौका, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 (Photo: BCCI)
तीसरे टी20 में वैभव के फिर मिलेगा मौका, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 (Photo: BCCI)

भारत ने न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली. टीम इंडिया की नजरें अब 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले पर हैं.

मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल टीम की प्लेइंग-11 को लेकर है. क्या कप्तान और टीम मैनेजमेंट पिछले मुकाबले के कॉम्बिनेशन पर भरोसा जताएगा या फिर टीम में बदलाव देखने को मिलेगा?

भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका मिल सकता है. वहीं, स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, तूफानी शतक ठोक टीम को दिलाई जीत, VIDEO

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है. अगर वैभव को प्लेइंग-11 में जगह मिलती है, तो उनके पास बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने का मौका होगा.

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दूसरे टी20 मुकाबले में ईसान किशन की जगह वैभव को टीम में शामिल किया गया था. तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वैभव महज 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे.

वेलिंगटन में वैभव की कोशिश होगी कि वह इस मौके का फायदा उठाएं और टीम के लिए बड़ी पारी खेलें. उनकी बल्लेबाजी भारत के लिए अहम साबित हो सकती है.

वरुण चक्रवर्ती को फिर बैठना पड़ सकता है बाहर

दूसरी तरफ, स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को इस मुकाबले में भी बाहर बैठना पड़ सकता है. टीम मैनेजमेंट पिच और टीम की जरूरत को देखते हुए प्लेइंग-11 का फैसला कर सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला मैच से पहले ही साफ होगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान-इंग्लैंड मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा... हारिस रऊफ-विल जैक्स की भिड़ंत, अंपायर से भी तीखी बहस, VIDEO

भारत के पास सीरीज जीतने का मौका

टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. इसके लिए बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत देनी होगी, जबकि गेंदबाजों को भी विकेट निकालने होंगे.

भारतीय फैन्स की नजरें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. अब देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग-11 में मौका मिलता है या नहीं और टीम इंडिया सीरीज जीतने में सफल रहती है या नहीं. अंतिम प्लेइंग-11 का पता टॉस के समय चलेगा.

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तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11:  फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, जैकब डफी और एडम मिल्ने.

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