IND vs NZ: वैभव के पास एक और चांस, वरुण फिर बाहर बैठेंगे... भारत की निगाहें सीरीज जीत पर, तीसरे T20 में ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11

भारत ने न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली. टीम इंडिया की नजरें अब 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले पर हैं.

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मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल टीम की प्लेइंग-11 को लेकर है. क्या कप्तान और टीम मैनेजमेंट पिछले मुकाबले के कॉम्बिनेशन पर भरोसा जताएगा या फिर टीम में बदलाव देखने को मिलेगा?

भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर होंगी. इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक और मौका मिल सकता है. वहीं, स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर प्लेइंग-11 से बाहर बैठना पड़ सकता है.

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वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है. अगर वैभव को प्लेइंग-11 में जगह मिलती है, तो उनके पास बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने का मौका होगा.

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दूसरे टी20 मुकाबले में ईसान किशन की जगह वैभव को टीम में शामिल किया गया था. तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वैभव महज 8 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए थे.

वेलिंगटन में वैभव की कोशिश होगी कि वह इस मौके का फायदा उठाएं और टीम के लिए बड़ी पारी खेलें. उनकी बल्लेबाजी भारत के लिए अहम साबित हो सकती है.

Welcome to windy Wellington 💨 #NZvIND https://t.co/Quxjx2IjAk — BCCI (@BCCI) October 26, 2026

वरुण चक्रवर्ती को फिर बैठना पड़ सकता है बाहर

दूसरी तरफ, स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को इस मुकाबले में भी बाहर बैठना पड़ सकता है. टीम मैनेजमेंट पिच और टीम की जरूरत को देखते हुए प्लेइंग-11 का फैसला कर सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला मैच से पहले ही साफ होगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किन खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरती है.

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भारत के पास सीरीज जीतने का मौका

टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. इसके लिए बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत देनी होगी, जबकि गेंदबाजों को भी विकेट निकालने होंगे.

भारतीय फैन्स की नजरें खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. अब देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग-11 में मौका मिलता है या नहीं और टीम इंडिया सीरीज जीतने में सफल रहती है या नहीं. अंतिम प्लेइंग-11 का पता टॉस के समय चलेगा.

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तीसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, जैकब डफी और एडम मिल्ने.

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