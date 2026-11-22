बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान सामने आया है. BJP विधायक स्वपन मजूमदार ने दावा किया है कि हसीना दिसंबर में पेट्रापोल बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश लौट सकती हैं. उन्होंने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं है, जब शेख हसीना इसी सीमा से अपने देश में दाखिल होंगी.

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स्वपन मजूमदार ने यह बात उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में मीडिया से बातचीत के दौरान कही. वह हिंदू सुरक्षा समिति की उस रैली में शामिल हुए थे, जिसमें चिन्मय कृष्ण प्रभु की रिहाई की मांग की गई. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भी कई आरोप लगाए.

शेख हसीना की वापसी पर क्या बोले स्वपन मजूमदार?

स्वपन मजूमदार ने कहा, "बस देखते जाइए, शेख हसीना इसी पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश में प्रवेश कर सकती हैं. वह दिन अब दूर नहीं है."

उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा, "जिन लोगों ने बांग्लादेश में अवैध सरकार बनाई, उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक सरकार को गिराया. शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार को हटाया गया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया."

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मजूमदार ने आगे दावा किया दुनिया के कई बड़े देश शेख हसीना के समर्थन में हैं. वे इस दिसंबर में उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो शेख हसीना इसी सीमा के रास्ते लौटेंगी. उस समय उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी आएंगे."

हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत का जिक्र

मजूमदार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के समर्थन से आजादी मिली थी. अब कई देश उस पर हमला करने का मौका तलाश रहे हैं. ऐसी स्थिति में भारत उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा तो बांग्लादेश को फिर से गुलामी का सामना करना पड़ सकता है.

मजूमदार ने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर हिंदुओं पर हमले होते हैं तो भारत हमेशा चुप नहीं रह सकता. भविष्य में ऐसी स्थिति बनी तो भारत खुद भी हमला कर सकता है."

अशोक कीर्तनिया ने भी किया हसीना की वापसी का समर्थन

इसी कार्यक्रम में बीजेपी नेता अशोक कीर्तनिया ने शेख हसीना की वापसी का समर्थन किया. उनका कहना था कि हसीना को अपने देश लौटकर वहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए. कीर्तनिया ने उनके सत्ता से हटाए जाने के तरीके को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही.

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उन्होंने बांग्लादेश से बाहर रह रहे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी शेख हसीना के साथ खड़े होने की अपील की. कीर्तनिया के मुताबिक, हसीना की वापसी के समय सभी समर्थकों को एकजुट होकर उनके साथ बांग्लादेश जाना चाहिए.

तारिक रहमान को भी दी नसीहत

कीर्तनिया ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी नसीहत दी. उन्होंने कहा कि उनका काम गलत है और दुनिया भर के सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू इसे माफ नहीं करेंगे. स दौरान, कीर्तनिया ने चिन्मय कृष्ण प्रभु की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार ने उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा था. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार बनने के बाद उम्मीद थी कि चिन्मय कृष्ण प्रभु को बिना शर्त रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

कीर्तनिया के मुताबिक, तारिक रहमान की सरकार भी यूनुस के रास्ते पर चल रही है. उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते. हम पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं और आगे उचित कदम उठाए जाएंगे.

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