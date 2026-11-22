बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शाही शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं. हालांकि भारी बारिश ने शादी की तैयारियों में खलल जरूर डाला है लेकिन जयमाल स्टेज की सजावट से लेकर घोड़ों की रेस तक की तैयारी पूरी है. विवाह से पहले शिवांगी की हल्दी फुटाई और मटकोर जैसी रस्में भी की गईं. सामने आई तस्वीरों में अनंत सिंह की बेटी लाल चुनरी और पीले जोड़े में नजर आईं.



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सोशल मीडिया पर छाया दुल्हन शिवांगी का लुक

सामने आई तस्वीरों में दुल्हन शिवांगी मस्टर्ड कलर की साड़ी में नजर आईं. सिर पर लाल चुनरी और नाक में सिंदूर लगाए शिवांगी बेहद सुंदर लग रही थीं और उन पर नई दुल्हन का ग्लो साफ नजर आ रहा था. शिवांगी का लुक पारंपरिक भारतीय शादी की रस्मों के रंगों और सादगी को दर्शाता है.

पीले जोड़े में दुल्हन शिवांगी और धोती-कुर्ते में दूल्हा बनें ऋषिकेश

मटकोर रस्म में महिलाओं ने गाए मंगल गीत

शादी से पहले निभाई जाने वाली मटकोर रस्म में पारिवारिक परंपराओं के अनुसार पूजा और मंगल गीतों का दौर चला, जिसमें घर की और आसपास की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाकर माहौल को उत्सवमय बना दिया. इस दौरान सभी पूरी रीति-रिवाज के साथ रस्मे निभाते नजर आए.

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महल की थीम वाला जयमाल स्टेज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिवांगी की शादी के लिए जो जयमाल स्टेज तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि वो जयपुर के हवा महल और पत्रिका गेट की तर्ज पर बनाया जा रहा है. साथ ही एंट्री गेट से लेकर पूरे शादी हॉल को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है.

समारोह को खास बनाने के लिए स्टेज, लाइटिंग और पारंपरिक सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि हर रस्म यादगार बन सके जिसे लेकर मेहमानों और लोगों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है.

बिहार की शादी की देश भर में चर्चा

यह शाही शादी 25 नवंबर को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (बिहार) में हो रही है जिसमें 4 लाख मेहमानों के आने की खबर है. इस शादी को बेहद भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. शादी के लिए करीब 10 बीघा जमीन पर ताजमहल की डिजाइन वाला भव्य वाटरप्रूफ और एसी पंडाल तैयार किया गया है. इस शादी में देश ही नहीं विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं.

शादी के मेन्यू में 150 से ज्यादा आइटम रखे जाएंगे. 40 से 50 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. हालांकि अनंत सिंह या उनके किसी करीबी की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन बिटिया की शादी को भव्य बनाने में अनंत सिंह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

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