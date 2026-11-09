Cooker Samosa Recipe: कड़ाही नहीं, कुकर में बनाएं बाजार जैसे खस्ता समोसे, आसान है रेसिपी

Cooker Samosa Recipe: शाम की चाय के साथ गरमा-गरम और कुरकुरे समोसे मिल जाएं तो नाश्ते का मजा दोगुना हो जाता है. समोसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद होते हैं. लेकिन इन्हें बनाने के लिए काफी तेल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कई लोग ज्यादा ऑयली होने के डर से इन्हें खाने से बचते हैं. वहीं, घर पर समोसे बनाते समय कई बार वे ठीक से खस्ता नहीं बनते या तलते वक्त फट जाते हैं.

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ऐसे में आप इस बार कड़ाही में तलने के बजाय कुकर में समोसे बनाने की आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. आलू और पनीर की चटपटी स्टफिंग से तैयार ये समोसे कम घी या तेल में बेक किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसे समोसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इन्हें बनाने का आसान तरीका क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप मैदा

2-4 उबले हुए आलू

1 कप पनीर (कद्दूकस किया हुआ)

1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार घी

आटा गूंथने के लिए पानी

कुकर में समोसे कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा लें. इसमें थोड़ा नमक और जरूरत के अनुसार घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को ढककर कुछ देर के लिए रख दें. अब समोसे की स्टफिंग तैयार करें. इसके लिए एक बर्तन में उबले हुए आलू मैश कर लें. इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर भरावन तैयार कर लें. इसके बाद गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लेकर उसे बेलन से पूड़ी के आकार में बेलें और बीच से दो हिस्सों में काट लें. अब एक हिस्से को मोड़कर कोन का आकार दें. इसमें तैयार आलू-पनीर की स्टफिंग भरें और किनारों पर थोड़ा पानी लगाकर अच्छी तरह बंद कर दें. इसी तरह बाकी समोसे भी तैयार कर लें. अब कुकर में नमक की एक परत बिछाएं और उसके ऊपर जाली वाला स्टैंड रख दें. कुकर की सीटी और रबर गैस्केट निकालकर ढक्कन लगाएं और धीमी आंच पर गर्म करें. एक प्लेट में थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार समोसों पर भी हल्का घी लगाएं और उन्हें प्लेट में थोड़ी दूरी पर रख दें. अब गर्म कुकर में स्टैंड के ऊपर समोसे वाली प्लेट रख दें. बिना सीटी और गैस्केट के ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर करीब 10-15 मिनट तक पकाएं. जब समोसे अच्छी तरह सिक जाएं, तो उन्हें बाहर निकाल लें. आपके गर्मागर्म समोसे तैयार हैं. इन्हें हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ परोसें.



कुकर में समोसे बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

समोसे बनाने से पहले कुकर के निर्माता की ड्राई-बेकिंग से जुड़ी हिदायतें जरूर पढ़ें. हर कुकर इस तरह इस्तेमाल करने के लिए सेफ नहीं होता.

कुकर में समोसे बनाते समय प्रेशर नहीं बनाना है. इसलिए सीटी और रबर गैस्केट का इस्तेमाल न करें.

गर्म कुकर से प्लेट निकालते समय सावधानी बरतें.

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