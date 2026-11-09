VIDEO: दलेर मेहंदी के गाने पर झूमे अभिषेक शर्मा, बल्ले की जगह हाथ में थामी बंदूक...फिर ऐसे मनाया दिवाली जश्न

रोमांचक पारियों से क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले युवा भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अनोखे अंदाज में दिवाली का जश्न मनाया. हाल ही में दिवाली के पावन अवसर पर अभिषेक ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर रोशनी के इस त्योहार को बेहद शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया.

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सोशल मीडिया पर उनके जश्न का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैन्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. वीडियो में अभिषेक शर्मा बेहद बिंदास अंदाज में नजर आ रहे हैं. अभिषेक ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस दिन को यादगार बनाने का काम किया.

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिवाली से रिलेटेड कई वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियो में अभिषेक शर्मा एक खूबसूरत और सजे-धजे ओपनिंग कोर्टयार्ड में नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने डार्क कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक आउटफिट पहना हुआ है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

जश्न के माहौल में अभिषेक पूरी तरह से डूबे नजर आए और उन्होंने पंजाबी के मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी के सदाबहार हिट गाने 'बोलो तारा रा रा' पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर डांस किया. अभिषेक की डांस की तारीफ लगातार फैन्स कर रहे हैं.

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वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अभिषेक और उनके सभी करीबी इस गाने की धुन पर थिरक रहे हैं. चारों तरफ जगमगाती झालरों और रोशनी के बीच उनका यह मस्ती भरा अंदाज फैन्स का दिल जीत रहा है.

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मैदान पर गेंदबाजों की धुनाई करने वाले अभिषेक ने पटाखे भी चलाए. वह एक बंदूक से पटाखे छोड़ते नजर आए. इस दौरान वह बेहद बिंदास नजर आए. बता दें कि भारतीय टीम को अब अपना अलगा टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलना जिसमें एक बार फिर अभिषेक शर्मा बल्ले से दमखम दिखाते नजर आएंगे.

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