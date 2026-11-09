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जिस दिन बेटी ने लिया जन्म, उसी दिन चमकी किस्मत... गरीब परिवार ने जीती 1.5 करोड़ की लॉटरी

पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा स्थित सैदेवाला गांव के एक ग्रामीण परिवार की किस्मत दीपावली पर चमक गई. महज 200 रुपये की मासिक लॉटरी टिकट ने परिवार को डेढ़ करोड़ रुपये का मालिक बना दिया. हरमन कौर के नाम पर खरीदी गई टिकट पर पहला इनाम निकला है.

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बेटी के साथ परिवार, जिसके जन्म पर जीती लॉटरी. (Photo: Screengrabs)
बेटी के साथ परिवार, जिसके जन्म पर जीती लॉटरी. (Photo: Screengrabs)

दीपावली का त्योहार पंजाब के एक ग्रामीण परिवार के लिए ऐसी खुशियां लेकर आया, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. महज 200 रुपये की मासिक लॉटरी टिकट ने परिवार की किस्मत चमका दी. देखते ही देखते परिवार डेढ़ करोड़ रुपये का मालिक बन गया. खास बात यह है कि जिस दिन परिवार की लॉटरी निकली, उसी दिन घर में एक नन्ही परी ने भी जन्म लिया था. एक तरफ बेटी के आने की खुशी और दूसरी तरफ करोड़ों रुपये जीतने की खबर ने इस दीपावली को परिवार के लिए यादगार बना दिया.

मामला पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा के सैदेवाला गांव का है. यहां रहने वाले एक ग्रामीण परिवार ने 200 रुपये की मासिक लॉटरी टिकट के जरिए डेढ़ करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है. बुढलाडा के भीखी रोड स्थित धन्ना लॉटरी स्टॉल के मालिक धन्ना सिंह ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि शनिवार को एक व्यक्ति उनके काउंटर पर पहुंचा था. उसने हरमन कौर नाम की महिला के नाम पर लॉटरी टिकट खरीदी थी. इसी टिकट पर डेढ़ करोड़ रुपये का पहला इनाम निकला. लॉटरी का नतीजा सामने आते ही स्टॉल संचालक और परिवार में खुशी का माहौल बन गया.

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घर में आई बेटी और परिवार को मिली करोड़ों की खुशखबरी
इस कहानी को और खास बनाने वाली बात यह है कि शनिवार को ही विजेता परिवार के घर एक बेटी ने जन्म लिया था. हालांकि, नवजात बच्ची की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण परिवार के लोग उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए हुए हैं.

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लॉटरी स्टॉल के मालिक धन्ना सिंह ने बताया कि परिवार के वापस लौटने पर उन्हें स्टॉल पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा. फिलहाल परिवार के घर में नन्ही बेटी के जन्म और डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने की दोहरी खुशी है. महज 200 रुपये की टिकट से मिली इस बड़ी रकम ने दीपावली के मौके पर परिवार की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया है.

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