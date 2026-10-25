IND vs NZ: क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ हुई नाइंसाफी? दिग्गज ने बताई फ्लॉप होने की बड़ी वजह

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से शानदार जीत मिली. लेकिन इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग-11 में वापसी हुई पर वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके.

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चोटिल ईशान किशन की जगह नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे 15 वर्षीय वैभव 8 गेंदों का सामना करने के बाद महज 4 रन बनाकर आउट हो गए. मैच के बाद भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी क्रम पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है.

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत के दौरान अश्विन ने कहा कि छठे ओवर में क्रीज पर उतरना वैभव सूर्यवंशी के बस की बात नहीं थी. वह मैदान पर पानी के बिना मछली की तरह असहज नजर आ रहे थे. अश्विन के मुताबिक वैभव हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका टाइमिंग और रिदम बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा था.

अश्विन ने कहा कि ऐसे नाजुक मौकों पर एक सीनियर पार्टनर को वैभव के पास जाकर उन्हें शांत रहने और गेंद को शरीर के पास खेलने की सलाह देनी चाहिए थी. अश्विन ने कहा कि वैभव के लिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन वह पूरी तरह से आउट ऑफ टच दिखे. उन्हें नंबर-3 पर भेजना एक गलत दांव साबित हुआ.

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टीम मैनेजमेंट को दी यह खास सलाह

अश्विन ने कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर को सलाह देते हुए कहा कि अगर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तीनों को एक साथ प्लेइंग-11 में खिलाना है तो संजू सैमसन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए. वैभव को उनकी पसंदीदा ओपनिंग पोजीशन मिलनी चाहिए.

हालांकि, अश्विन ने भारत के लोअर-मिडिल ऑर्डर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी और नमन धीर की तिकड़ी बेहद खतरनाक दिख रही है. तीनों ही खिलाड़ी गेंद को स्टैंड्स में भेजने की गजब की क्षमता रखते हैं.



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