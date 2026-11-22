दिल्ली के पांडव नगर इलाके से 8 महीने का बच्चा अचानक गायब हुआ तो परिवार बेचैन हो गया. घर में हर तरफ बच्चे की तलाश शुरू हुई. परिवार के लोग परेशान थे कि आखिर उनका बच्चा कहां चला गया. लेकिन इस मामले में पुलिस की जांच के बाद जो बात सामने आई, उसने सबको चौंका दिया. दरअसल, बच्चे को अगवा कर लिया गया था. बच्चे के गायब होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ सुराग मिले. आखिरकार बच्चे को अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव से बरामद कर लिया गया.

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इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम ऋषिपाल, छत्रु और कुसमा हैं. तीनों पर बच्चे के अपहरण और कथित तौर पर बाल तस्करी का आरोप है. बच्चे की तलाश के लिए पुलिस ने कई स्तर पर जांच की. इसमें CCTV कैमरों की फुटेज देखी गई.

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इसके अलावा तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारियों की मदद ली गई. पुलिस के मुताबिक, इन्हीं सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली. इसके बाद पुलिस ने बच्चे को अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव से बरामद कर लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

संतान की चाह में बच्चे को अगवा करने का आरोप

इस मामले में चौंकाने वाली बात आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला कि बच्चे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर साजिश रची गई थी. आरोपियों की मंशा परिवार का नाम आगे बढ़ाने और संतान पाने की थी. पुलिस के मुताबिक, इसी चाह में 8 महीने के बच्चे को अगवा किया गया.

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हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. पुलिस ने इस मामले में ऋषिपाल, छत्रु और कुसमा को गिरफ्तार किया है. बच्चे को बरामद कर लिया गया है. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अपहरण की साजिश कैसे रची गई और इसमें आरोपियों की क्या-क्या भूमिका थी.

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