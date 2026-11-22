बच्चे चाहें जितने भी बड़े हो जाएं, मां-बाप की नजर में वे हमेशा वही बच्चे रहते हैं, जिन्हें उन्होंने कभी गोद में उठाया था. उनकी हर जरूरत पूरी करना, हर कदम पर उनका ख्याल रखना और उनकी खुशी के लिए हर संभव कोशिश करना, मां-बाप की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है. शायद यही वजह है कि बच्चों से जुड़ा हर विदाई का पल उनके लिए बेहद भावुक होता है. खासकर तब, जब वही बच्चा उनसे दूर जा रहा हो और वे चाहकर भी उसके साथ नहीं जा सकते.

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ऐसा ही एक भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला. नोएडा की रहने वाली अनुष्का अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे-छोटे पल शेयर करती हैं. उन्होंने इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह ट्रेन की खिड़की से अपने माता-पिता को रिकॉर्ड करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बेटी को मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर विदा कर रहे हैं.

लेकिन विदाई का यह पल यहीं खत्म नहीं हुआ. जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, दोनों माता-पिता भी उसके साथ-साथ चलने लगे. ट्रेन की रफ्तार धीरे-धीरे बढ़ती रही और दोनों कुछ दूर तक बेटी की खिड़की के साथ कदम मिलाते रहे. वे लगातार उसकी ओर देखते और हाथ हिलाते रहे, जैसे ट्रेन के साथ उनकी आंखें भी बेटी को कुछ और देर तक रोक लेना चाहती हों.

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इसी दौरान पिता का एक छोटा सा इशारा लोगों का ध्यान खींच लेता है. ट्रेन आगे बढ़ रही थी और बेटी दूर होती जा रही थी, तभी उन्होंने उसकी तरफ देखकर अंगूठा ऊपर किया. इसके बाद दोनों कुछ और देर तक हाथ हिलाते रहे और आखिरकार ट्रेन उनकी नजरों से दूर हो गई. विदाई के इन कुछ सेकंड में बिना कुछ कहे भी माता-पिता का प्यार साफ नजर आ रहा था.

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शायद यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोगों ने सिर्फ ट्रेन के साथ चलते माता-पिता को नहीं देखा, बल्कि उस पिता की भावनाओं को भी महसूस किया. कई यूजर्स ने खास तौर पर अनुष्का के पिता के अंदाज पर ध्यान दिया. एक यूजर ने लिखा कि पिता शुरुआत में पीछे शांत खड़े दिखाई देते हैं, फिर बाकी लोगों के साथ हंसते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अपनी भावनाओं को रोक रहे हों. इसके बाद उनका ट्रेन के साथ चलना और आखिरी तक बेटी को विदा करना लोगों को भावुक कर गया.

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