Best Hill Stations to Visit in December: दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के शौकीन लोगों के लिए बेहद खास होता है. साल के आखिरी महीने में जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगती है, वहीं पहाड़ों पर सर्दियों की खूबसूरती अपने चरम पर पहुंचने लगती है. कहीं ऊंचे पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं तो कहीं बादलों से ढकी वादियां, देवदार के जंगल और चाय-कॉफी के हरे-भरे बागान सैलानियों का मन मोह लेते हैं. यही वजह है कि दिसंबर में बड़ी संख्या में लोग सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए हिल स्टेशनों का रुख करते हैं. अगर आप भी साल के अंत में परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं तो भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत हिल स्टेशन मौजूद हैं.

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इनमें कुछ जगहें बर्फबारी, स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर हैं तो कुछ अपने शांत माहौल, खूबसूरत नजारों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं. खास बात यह है कि आपको हर जगह एक जैसा अनुभव नहीं मिलेगा. कहीं बर्फ से ढकी वादियों का दीदार होगा तो कहीं चाय और कॉफी के बागानों के बीच सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा. तो आइए जानते हैं दिसंबर में घूमने के लिए भारत के 10 खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में, जहां जाकर आप अपनी सर्दियों की छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

अगर आपको बर्फबारी देखना पसंद है तो दिसंबर में मनाली घूमने जा सकते हैं. इस दौरान यहां का मौसम काफी ठंडा रहता है और बर्फबारी होने पर पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. मनाली में आप हिडिंबा देवी मंदिर, ओल्ड मनाली और वशिष्ठ गांव घूम सकते हैं. इसके अलावा सोलंग वैली में बर्फ से जुड़ी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. अटल टनल और सिस्सू जाने का प्लान भी बना सकते हैं लेकिन इसके लिए मौसम और सड़क की स्थिति पहले जरूर जांच लें.

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शिमला, हिमाचल प्रदेश

शिमला दिसंबर में घूमने के लिए भारत की सबसे फेमस जगहों में से एक है. यहां की पुरानी इमारतें, खूबसूरत पहाड़ और ठंडा मौसम सर्दियों की छुट्टियों को खास बना देते हैं. आप यहां मॉल रोड और द रिज पर घूम सकते हैं. इसके अलावा जाखू मंदिर, क्राइस्ट चर्च और कुफरी भी देखने जा सकते हैं. अगर आपको ट्रेन से सफर करना पसंद है तो कालका-शिमला टॉय ट्रेन का अनुभव भी ले सकते हैं.

गुलमर्ग, कश्मीर

कश्मीर का गुलमर्ग दिसंबर में किसी जन्नत से कम नहीं लगता. बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद वादियां यहां आने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. यहां की सबसे खास जगह गुलमर्ग गोंडोला है, जहां से पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाई देता है. बर्फबारी और मौसम की स्थिति अनुकूल रहने पर आप स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का मजा भी ले सकते हैं. अगर आपको फोटोग्राफी और बर्फ से ढकी जगहें पसंद हैं तो गुलमर्ग जा सकते हैं.

औली, उत्तराखंड

उत्तराखंड का औली अपनी खूबसूरत वादियों और स्कीइंग के लिए जाना जाता है. दिसंबर में यहां बर्फबारी होने पर पहाड़ों का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है. यहां आप स्कीइंग सीख सकते हैं और चारों ओर फैले पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं. औली की रोपवे यात्रा भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, हालांकि इसका संचालन मौसम और दूसरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो औली जा सकते हैं.

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दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों, खूबसूरत पहाड़ों और टॉय ट्रेन के लिए मशहूर है. दिसंबर में यहां सुबह और शाम के समय अच्छी ठंड रहती है. आप सुबह जल्दी टाइगर हिल जाकर सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं. इसके अलावा बतासिया लूप, घूम मठ, चौरास्ता और मॉल रोड भी घूम सकते हैं. यहां के चाय के बागान और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी देखने लायक हैं.

गंगटोक, सिक्किम

अगर आप पहाड़ों के साथ वहां की संस्कृति और खूबसूरत मठों को भी देखना चाहते हैं, तो गंगटोक घूमने जा सकते हैं. दिसंबर में मौसम साफ रहने पर यहां से पहाड़ों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. आप ताशी व्यू पॉइंट, गणेश टोक, रुमटेक मठ और एमजी मार्ग घूम सकते हैं. इसके अलावा त्सोमगो झील जाने का प्लान भी बना सकते हैं. हालांकि, सर्दियों में बर्फबारी के कारण वहां जाने का रास्ता प्रभावित हो सकता है. इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय नियमों और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें.

मैकलोडगंज, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का मैकलोडगंज उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जिन्हें पहाड़ों के साथ कैफे, बाजार और शांत माहौल पसंद है. यहां आप त्सुगलाखंग कॉम्प्लेक्स, भागसूनाग और धर्मकोट घूम सकते हैं. यहां कई छोटे कैफे भी हैं, जहां बैठकर पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं. मौसम और रास्ते की स्थिति ठीक रहने पर आप त्रियुंड ट्रेक पर भी जा सकते हैं. इसके अलावा भागसू वॉटरफॉल और आसपास के मठ भी देखने लायक हैं.

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ऊटी, तमिलनाडु

तमिलनाडु का ऊटी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पहाड़ों में ठंडा मौसम और खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं. यहां आप नीलगिरि माउंटेन रेलवे की टॉय ट्रेन में सफर कर सकते हैं. इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील और आसपास के खूबसूरत नजारे देखने जा सकते हैं. यहां से कुन्नूर की सैर भी कर सकते हैं. दिसंबर में सुबह और शाम ठंड बढ़ जाती है, इसलिए गर्म कपड़े जरूर रखें.

कूर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक का कूर्ग अपने कॉफी के बागानों, हरियाली और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है. अगर आपको बर्फबारी के बजाय हरियाली और शांत माहौल पसंद है, तो दिसंबर में यहां घूमने जा सकते हैं. आप यहां एबी फॉल्स, राजा सीट और मदिकेरी किले की सैर कर सकते हैं. इसके अलावा कॉफी के बागानों में घूमने और मंडलपट्टी से पहाड़ों का नजारा देखने का प्लान बना सकते हैं.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों से हटकर किसी खूबसूरत और अलग जगह पर जाना चाहते हैं, तो तवांग घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां की ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से ढके रास्ते और तवांग मठ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. आप सेला पास, नूरानांग वॉटरफॉल और आसपास की वादियां भी देख सकते हैं. दिसंबर में यहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बर्फबारी के कारण सड़कें प्रभावित हो सकती हैं. यहां जाने से पहले जरूरी परमिट और यात्रा से जुड़ी जानकारी जरूर जुटा लें.

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