गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान शातिर चोर ने परिवार को लाखों रुपये की चपत लगा दी. दिल्ली के द्वारका से आई बारात में शामिल होकर पहुंचे चोर ने मेहमानों के बीच घूमते हुए मौका तलाशा और टेबल पर रखा जेवरात व नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया. बैग में करीब 20 लाख रुपये के जेवरात और ढाई लाख रुपये नकद रखे थे. चोरी की पूरी वारदात बैंक्वेट हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में चोर की हरकत साफ नजर आ रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान और तलाश में जुटी है.

और पढ़ें

घटना बीती 20 नवंबर की है. शादी समारोह के दौरान परिवार के सदस्य डीजे फ्लोर पर डांस कर रहे थे. इस दौरान उनके बैग, पर्स और अन्य सामान पास ही एक टेबल पर रखे हुए थे. इसी बीच जींस, और स्पोर्ट्स शूज पहने एक युवक तेजी से टेबल की तरफ आता दिखाई देता है. उसके हाथ में एक जैकेट भी थी. युवक ने आसपास नजर दौड़ाई और मौका मिलते ही टेबल पर रखा बैग उठा लिया. इसके बाद वह जैकेट की आड़ में बैग को छिपाकर तेजी से बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गया.

चोर की तलाश में जुटी पुलिस

परिवार के सदस्य जब डांस के बाद वापस लौटे तो टेबल से बैग गायब मिला. बैग में रखे करीब 20 लाख रुपये के जेवरात और ढाई लाख रुपये नकद चोरी होने की जानकारी मिलते ही समारोह में हड़कंप मच गया. काफी तलाश के बाद भी बैग का पता नहीं चला तो मामले की सूचना वेव सिटी थाने में दी गई. दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने शादी का खाना भी खाया था.

Advertisement

पुलिस ने बैंक्वेट हॉल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें एक युवक बैग चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिया. आशंका जताई जा रही है कि वारदात में युवक के कुछ अन्य साथी भी शामिल हो सकते हैं, जो समारोह में मेहमान बनकर पहुंचे हों. फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने के साथ ही उसके संभावित साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----