Shani Gochar 2027: साल 2027 में शनि का राशि परिवर्तन ज्योतिष के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. नए साल में शनि दो बार राशि बदलेंगे. पहले जून में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि अक्टूबर में एक बार फिर मीन राशि में लौट आएंगे. शनि के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है. लेकिन 7 राशियों के लिए शनि का यह गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है. शनि के राशि परिवर्तन से इन राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या की स्थिति में भी बदलाव आएगा. आइए जानते हैं कि साल 2027 में शनि कब-कब गोचर करेंगे और किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है.

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2027 में कब-कब राशि बदलेंगे शनिदेव?

फिलहाल शनि मीन राशि में विराजमान हैं. साल 2027 में सबसे पहले 3 जून को उनका गोचर मेष राशि में होगा. इसके बाद 9 अगस्त को शनि इसी राशि में वक्री हो जाएंगे. फिर वक्री चाल चलते हुए 20 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश करेंगे. इस तरह शनि लगभग साढ़े चार महीने तक मेष राशि में रहेंगे. ज्योतिष में इस गोचर को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शनि के राशि बदलने से कई राशियों की साढ़ेसाती और ढैय्या का गणित भी बदल जाता है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए साल 2027 कई बदलाव लेकर आ सकता है. साल के शुरुआती महीनों में शनि आपके बारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद 3 जून को आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. शनि के इस बदलाव से कामकाज की व्यस्तता बढ़ सकती है.

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नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कुछ लोगों के पद या काम करने के तरीके में बदलाव हो सकता है. कारोबारियों को भी अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना होगा. पैसों से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें. इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए साल 2027 में शनि का गोचर मिले-जुले परिणाम दे सकता है. साल की शुरुआत में शनि आपके ग्यारहवें भाव में रहेंगे. इसके बाद 3 जून को बारहवें भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी करने वालों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या नौकरी के नए अवसर भी मिल सकते हैं. कारोबारियों को निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. इस दौरान पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. साथ ही, विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ के योग बन सकते हैं. आपकी मेहनत से भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2027 में शनि का गोचर कई मामलों में शुभ परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे.

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वहीं, कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अपनी सूझबूझ से लिए गए फैसले भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं. कुल मिलाकर यह समय धन और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर करियर और कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है. साल की शुरुआत में शनि आपके नौवें भाव में रहेंगे. 3 जून को शनि के दसवें भाव में प्रवेश करने से कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं.

नौकरीपेशा लोगों को मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. कारोबार में भी नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखने होंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2027 में शनि का गोचर भाग्य और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव ला सकता है. साल की शुरुआत में शनि आपके आठवें भाव में रहेंगे. इसके बाद 3 जून को नौवें भाव में प्रवेश करेंगे. इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है.

लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं. पिता और परिवार के बड़े-बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक पिछले कुछ समय से शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं. 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों को इससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. इस दौरान लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम की सराहना हो सकती है.

कारोबारियों को भी नए सौदे और मुनाफे के मौके मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. मानसिक तनाव में भी कमी आ सकती है. हालांकि, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. 20 अक्टूबर को शनि के फिर से मीन राशि में लौटने पर कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का प्रभाव दोबारा शुरू हो जाएगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए साल 2027 में शनि की साढ़ेसाती जारी रहेगी. फिलहाल इस राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है. जून में शनि के मेष राशि में जाने से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. इस दौरान लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में कमी आ सकती है. नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने के योग हैं. रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं.

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आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे. वहीं, 20 अक्टूबर को शनि के दोबारा मीन राशि में लौटने पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण फिर शुरू हो जाएगा.

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