Lauki Ki Poori: अक्सर घरों में लौकी की सब्जी बनते ही बच्चे और बड़े मुंह बनाने लगते हैं. न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होने के बावजूद लौकी कई लोगों की पसंदीदा सब्जियों की लिस्ट में शामिल नहीं होती. अगर आपके घर में भी लौकी को देखकर बच्चे नखरे दिखाते हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस बार लंच या बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए लौकी की साधारण सब्जी बनाने के बजाय इसकी चटपटी, खस्ता और फूली-फूली पूड़ियां बनाकर देखें.

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आटे में कद्दूकस की हुई लौकी और खास मसालों को मिलाकर तैयार की गई यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन विकल्प है. इसे दही, अचार या आलू की सब्जी के साथ परोसें, बच्चे उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे.

रेसिपी की सामग्री:

गेहूं का आटा, बारीक कद्दूकस की हुई लौकी (घिया), बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, और हरा धनिया.

अजवाइन (पाचन के लिए), लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चुटकीभर हींग, अमचूर पाउडर या चाट मसाला और स्वादानुसार नमक.

पूड़ी बनाने की रेसिपी

आटे में 2 से 3 चम्मच सूजी (रवा) और 1 चम्मच मोयन के लिए तेल या घी मिलाएं. इससे पूड़ियां लंबे समय तक फूली और खस्ता बनी रहती हैं.

लौकी में खुद का पानी होता है, इसलिए आटा गूंधते समय पहले लौकी और मसालों को सूखे आटे में अच्छी तरह मिलाएं.

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जरूरत पड़ने पर ही थोड़ा-थोड़ा पानी इस्तेमाल करें और सख्त आटा गूंधें.

मध्यम-तेज आंच पर गरम तेल में पूड़ियों को डालें और हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें.

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