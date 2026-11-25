वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ मंगलवार को ऐसी बल्लेबाजी की कि क्रिकेट रिकॉर्ड बुक के कई पन्ने बदल गए. महज 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले 15 साल के वैभव ने 28 छक्के उड़ाए. उनकी इस आतिशी बल्लेबाजी का असर यह रहा कि भारत ए ने 250 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. अब कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव की इस पारी और डगआउट में खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया को लेकर दिलचस्प खुलासा किया है.

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तिलक ने वैभव की बल्लेबाजी पर कहा- उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मैं बस इतना कहूंगा कि यह पूरी तरह से तबाही मचाने वाली पारी थी. उसने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि मैच पहले पांच ओवर में ही खत्म हो गया था. हम पांच ओवर में 100 रन बना चुके थे. इसके बाद उसने जिस तरह अपनी बल्लेबाजी जारी रखी, वह देखना शानदार था.

2️⃣5️⃣0️⃣ chased down in 14.2 overs 🤯 Courtesy a certain Vaibhav Sooryavanshi 🙇‍♂️ A run chase for the ages! ✨ Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Kb9gwOeadV — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

उन्होंने बताया कि वैभव के छक्के देखने के दौरान भारतीय डगआउट में खिलाड़ियों का क्या हाल था. तिलक के मुताबिक- ईमानदारी से कहूं तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी. सभी जानते हैं कि वह कितने अच्छे छक्के लगा सकता है. जब वह इस तरह खेल रहा था तो सभी बस यही कह रहे थे- मारो, मारो, मारो. हर कोई उसकी बल्लेबाजी का आनंद ले रहा था.

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तिलक ने आगे कहा- यहां तक कि जब गेंद चार रन के लिए जाती थी, तब भी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. सभी पूछ रहे थे कि छक्का मारा क्या? छक्का मारा क्या? यह वाकई शानदार पारी थी और इसे देखना बेहतरीन अनुभव रहा. यह उसकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है.

अरशद खान की गेंदबाजी को भी सराहा

कप्तान तिलक ने इस मुकाबले में चार विकेट लेने वाले अरशद खान की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पहले ही मैच में अरशद का इस तरह प्रदर्शन करना आने वाले मुकाबलों के लिहाज से बेहद अहम है. इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

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तिलक के मुताबिक, पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी. इसके बावजूद अरशद ने बाउंसर का शानदार इस्तेमाल किया और अपनी लाइन-लेंथ में लगातार बदलाव किए. उनकी गेंदबाजी में सटीकता नजर आई. तिलक ने इसके लिए अरशद को पूरा श्रेय दिया.

इसलिए नंबर-5 पर उतरे रिंकू सिंह

तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी क्रम में रिंकू सिंह को ऊपर भेजने की वजह भी बताई. उन्होंने साफ किया कि इसके पीछे कोई रणनीतिक बदलाव नहीं था. दरअसल, उनके बाईं तरफ के हिस्से में थोड़ी अकड़न (Tightness) महसूस हो रही थी. ऐसे में वह सेमीफाइनल से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे.

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तिलक ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच पर भारत एक या दो विकेट गंवाकर ही लक्ष्य हासिल कर लेगा. हालांकि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए. इसके बाद उन्होंने सोचा कि रिंकू को भी बल्लेबाजी का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दो मुकाबलों में उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला था.

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उन्होंने कहा कि रिंकू को आमतौर पर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करनी थी. लेकिन बाईं तरफ की मांसपेशी (Left Oblique) में खिंचाव महसूस होने के कारण उन्होंने रिंकू को कुछ समय क्रीज पर बिताने और गेंदें खेलने का मौका दिया.

सेमीफाइनल से पहले टीम का बढ़ा आत्मविश्वास

तिलक ने सेमीफाइनल को बेहद अहम बताते हुए कहा कि टीम इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है. यूएई के खिलाफ मिली जीत से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि अब सेमीफाइनल में क्या होता है, यह देखना होगा. टीम को जीत की उम्मीद है.

मैच में टूटे कई बड़े रिकॉर्ड

वैभव की 204 रन की पारी ने लिस्ट ए क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी.

53 गेंदों में 204 रन बनाकर वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने 52 गेंदों में 200 रन पूरे किए.

28 गेंदों में शतक पूरा कर सबसे तेज लिस्ट ए शतक का रिकॉर्ड बनाया.

40 गेंदों में 150 रन पूरे कर सबसे तेज 150 का रिकॉर्ड बनाया.

उनकी पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.

भारत ए ने पांच ओवर में 100 रन पूरे कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज टीम शतक का रिकॉर्ड बनाया.

भारत ए ने 14.2 ओवर में 250 रन का लक्ष्य हासिल किया. 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य इतने कम ओवर में पहले कभी चेज नहीं हुआ था. इससे पहले 20 ओवर में लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड था. एलाइड बैंक लिमिटेड ने 2003 में लाहौर में सर्विस इंडस्ट्रीज के खिलाफ पैट्रन्स कप में यह कारनामा किया था.

भारत ए ने पारी में 31 छक्के लगाए, जो लिस्ट ए के एक मैच में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले 2025 में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 38 छक्के लगाए थे. वैभव ने भारत ए के 31 छक्कों में से 15 अकेले लगाए.

सबसे तेज शतक की लिस्ट ए पारियों में वैभव सबसे आगे

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खिलाड़ी स्ट्राइक रेट स्कोर वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026) 384.90 204 (53) एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, 2015) 338.63 149 (44) जेक फ्रेजर-मैकगर्क (साउथ ऑस्ट्रेलिया vs तस्मानिया, 2023) 328.94 125 (38)

कैसा रहा दोनों टीमों का मैच

यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 249 रन बनाए. हरप्रीत सिंह भाटिया ने 144 गेंदों में 130 रन की पारी खेली. जवाब में भारत ए ने 14.2 ओवर में 3 विकेट पर 254 रन बनाकर सात विकेट से जीत दर्ज की. अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रिंकू सिंह 27 रन बनाकर नाबाद रहे. वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

इस जीत के साथ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत ए टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली. श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुके थे. भारत ए सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम बनी.



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