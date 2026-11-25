जेन जी को अक्सर ऐसी पीढ़ी के रूप में देखा जाता है, जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है. सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी काफी रंगीन दिखाई देती है, जहां घूमना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और नई चीजें आजमाना आम बात है. लेकिन इस अच्छी फोटोज़ के पीछे कई ऐसी चिंताएं भी हैं, जिनका सामना आज के युवा कर रहे हैं. नौकरी, महंगाई, आर्थिक सुरक्षा और फ्यूचर को लेकर जेन जी के बीच परेशानी बढ़ रही है.

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हाल ही में रेडिफ्यूजन कंज्यूमर लैब की ‘द वरी रिपोर्ट’ में अलग-अलग पीढ़ियों की चिंताओं को समझने की कोशिश की गई. इसमें सामने आया कि जेन जी के लिए नौकरी के मौके सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 27% जेन जी लोगों ने बेरोजगारी को अपनी बड़ी चिंता बताया. वहीं मिलेनियल्स में यह आंकड़ा 22% था.

नौकरी मिलना ही नहीं, काम का माहौल भी चिंता

रिपोर्ट में नौकरी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात सामने आई. 53% जेन जी लोगों ने लंबे कामकाजी घंटों को ऑफिस में अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताया. इससे पता चलता है कि आज के युवा सिर्फ नौकरी पाने पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि काम के दौरान उनकी जिंदगी कितनी प्रभावित हो रही है.

पैसों की वजह से टल रहे हैं बड़े फैसले

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आर्थिक स्थिति का असर जेन जी के निजी फैसलों पर भी पड़ रहा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 54% जेन जी और 44% मिलेनियल्स ने पैसों की वजह से जिंदगी का कोई बड़ा फैसला टाल दिया है. इसमें घर खरीदने, शादी करने या दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां लेने जैसे फैसले शामिल हो सकते हैं.

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महंगाई और फ्यूचर की चिंता

आज के युवाओं के सामने सिर्फ नौकरी पाना ही चुनौती नहीं है. बढ़ता किराया, रोजमर्रा का खर्च, यात्रा और परिवार की जिम्मेदारियां भी उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं. कई युवा कमाई शुरू करने के बाद भी फ्यूचर के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर पा रहे हैं.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अलग-अलग पीढ़ियों की चिंताएं अलग हैं. जहां जेन जी नौकरी पाने को लेकर परेशान है, वहीं मिलेनियल्स के लिए आर्थिक और कामकाजी स्थिरता ज्यादा अहम है.

इस रिपोर्ट से साफ है कि जेन जी की जिंदगी को सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीरों से नहीं समझा जा सकता. उनके सामने करियर बनाने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने जैसी कई चुनौतियां हैं.

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