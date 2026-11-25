फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की तरफ से बिसलेरी के पानी के एक बैच पर कार्रवाई किए जाने के बीच एक दिलचस्प मामला सामने आया है. गाजियाबाद के NTCFSS में FSSAI की तरफ से आयोजित एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिसलेरी का पैकेज्ड वाटर का इस्तेमाल किया गया. इस कार्यक्रम में देशभर के केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के 1,155 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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यह ट्रेनिंग प्रोग्राम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स) से जुड़े नियमों पर आयोजित किया गया था. इसी बीच बिसलेरी के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए देशव्यापी निगरानी और एक बैच की बिक्री पर रोक का मामला भी चर्चा में है.

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बिसलेरी के एक बैच पर ही लगी है रोक

बिसलेरी इंटरनेशनल ने अपने आधिकारिक बयान में FSSAI की तरफ से 23 नवंबर को दी गई सफाई का स्वागत किया है. कंपनी के मुताबिक, गोवा प्लांट में 14 महीने पहले बनाए गए एक बैच के एक सैंपल को लेकर उससे स्पष्टीकरण मांगा गया था.

कंपनी ने बताया कि FSSAI की बिक्री पर रोक केवल एक बैच GO 270 पर लागू है. यह बैच 27 सितंबर 2025 को गोवा प्लांट में तैयार किया गया था. बिसलेरी के मुताबिक, कंपनी हर साल 50 हजार से ज्यादा बैच तैयार करती है और संबंधित बैच का कोई स्टॉक फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है. कंपनी ने अपने सभी 143 प्लांट में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है.

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पान मसाला विज्ञापनों पर भी FSSAI की कार्रवाई

इस बीच FSSAI के CEO राजित पुनहानी ने सेलिब्रिटी के जरिए पान मसाला और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि नैतिकता का मुद्दा मुख्य रूप से भ्रामक दावों और विज्ञापनों से जुड़ा है. उनके मुताबिक, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापन करने वाली हस्तियों को लेकर एजेंसी की कार्रवाई का अच्छा असर हुआ है और कई लोगों ने अपने विज्ञापन हटा लिए हैं. उन्होंने बताया कि पान मसाला से जुड़े मामले को महाराष्ट्र देख रहा है.

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