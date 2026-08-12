2025 में लगी नौकरी, 2026 में सस्पेंड! गाजीपुर में तीन सिपाहियों पर एक्शन, ड्यूटी छोड़ हाइवे पर कर रहे थे वसूली

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मरदह टोल प्लाजा पर ड्यूटी छोड़कर वाहनों से कथित अवैध वसूली करने के आरोप में तीन नए सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है. एसपी डॉ. ईरज राजा ने सोशल मीडिया पर रील वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद यह कड़ा एक्शन लिया है. सिपाहियों के नाम- अजय सिंह, युवराज सिंह और दीपू कुशवाहा है.

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साल 2025 बैच के इन तीनों सिपाहियों पर निर्धारित ड्यूटी स्थल पर न पहुंचकर हाईवे पर वसूली करने का आरोप है. शिकायत के बाद हुई विभागीय जांच के आधार पर निलंबन की कार्रवाई कर तीनों को पुलिस लाइन से अटैच किया गया है.

निलंबित सिपाही अजय सिंह, युवराज सिंह और दीपू कुशवाहा 2025 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे. तीनों पर आरोप है कि वे अपनी निर्धारित ड्यूटी पर तैनात होने के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मरदह टोल प्लाजा पहुंच गए. वहां वे बिना किसी अधिकार के वाहनों को रोककर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे.

सोशल मीडिया रील बनी मुसीबत

वसूली और चेकिंग के दौरान सिपाहियों द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया रील वायरल हो गई, जो जांच का अहम कड़ी बनी. शिकायत मिलने पर एसपी द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई. निलंबन आदेश में इसे अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही माना गया है.

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पुलिस लाइन से अटैच, होगी विभागीय जांच

एसपी डॉ. ईरज राजा ने कहा कि इस कृत्य से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है. तीनों आरोपी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके गाजीपुर पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है. मामले में आगे की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और आरोपों की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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