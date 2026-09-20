कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना का घातक हमला, ड्रग तस्करी के जहाज पर बरसाए गोले, 4 की मौत

अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में एक जहाज पर हमला किया है. अमेरिकी सेना ने दावा किया कि जहाज का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा था. इस कार्रवाई में चार लोगों की मौत हुई है. अमेरिकी दक्षिणी कमान ने शनिवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी.

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अमेरिकी दक्षिणी कमान के मुताबिक, यह कार्रवाई 19 सितंबर को की गई. इसके लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमिस्फियर को जिम्मेदारी दी गई थी. टीम ने कैरेबियन में एक तेज रफ्तार जहाज को निशाना बनाया. यह जहाज उन समुद्री रास्तों पर चल रहा था, जिनका इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए किया जाता है.

अमेरिकी सेना ने कहा कि उसके पास जहाज की गतिविधियों को लेकर खुफिया जानकारी थी. इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई. सेना का दावा है कि जहाज ड्रग तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था. इसके बाद जहाज पर हमला किया गया.

चार लोगों की अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मौत

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने बताया कि हमले में चार लोगों की मौत हुई है. कमान ने इन लोगों को नार्को-टेररिस्ट बताया है. यानी ऐसे लोग जिन पर ड्रग तस्करी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

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अमेरिकी कमान ने इस कार्रवाई को 'लीथल, काइनेटिक स्ट्राइक' भी बताया है. आसान भाषा में इसका मतलब है कि सेना ने जानलेवा सैन्य हमला किया. यह कार्रवाई ज्वाइंट टास्क फोर्स वेस्टर्न हेमिस्फियर ने की.

अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी शेयर की की. अमेरिकी दक्षिणी कमान का कहना है कि कार्रवाई उसके निर्देश पर की गई. इसमें अमेरिकी सैन्य बलों की एक संयुक्त टास्क फोर्स शामिल थी.

अमेरिकी सेना ने कहा कि जहाज की पहचान ड्रग तस्करी से जुड़े समुद्री रास्ते पर सक्रिय होने के तौर पर हुई थी. इसके बाद खुफिया जानकारी के आधार पर उसे निशाना बनाया गया. इस हमले में चार लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है.

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इस घटना ने कैरेबियन क्षेत्र में ड्रग तस्करी के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सामने रखा है. अमेरिकी दक्षिणी कमान का कहना है कि इस अभियान का सीधा संबंध नशीले पदार्थों की तस्करी से था. सेना ने कहा कि जिस जहाज को निशाना बनाया गया, वह ऐसे समुद्री रास्ते पर चल रहा था, जो पहले से ड्रग तस्करी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं.

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अमेरिकी कमान ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि उसके पास जहाज के ड्रग तस्करी में शामिल होने की पुष्टि करने वाली खुफिया जानकारी थी. इसी आधार पर सैन्य कार्रवाई की गई. हमले में चार लोगों की मौत हुई. फिलहाल अमेरिकी दक्षिणी कमान की ओर से जहाज पर सवार लोगों की पहचान या उनकी नागरिकता से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है.



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