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वाराणसी में 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मुठभेड़ में ढेर, झारखंड का रहने वाला था, NIA भी कर रही थी तलाश

वाराणसी में हुए एनकाउंटर में झारखंड का रहने वाला नक्सली कमांडर बृजेश गंझू मारा गया. उस पर 30 लाख का इनाम था. रविवार की सुबह रामनगर के लंका मैदान में यूपी ATS और नक्सली कमांडर के बीच मुठभेड़ हुई. नक्सली कमांडर टेंगरा मोड़ से मुगलसराय की तरफ जा रहा था. इसी दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. क्रॉस फायरिंग में उसे गोली लगी.

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मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मियों की जैकेट पर लगी गोली. (Photo: ITG)
मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मियों की जैकेट पर लगी गोली. (Photo: ITG)

वाराणसी में रविवार की सुबह यूपी ATS और एक इनामी नक्सली कमांडर के बीच मुठभेड़ हो गई. रामनगर थाना क्षेत्र के लंका मैदान के पास हुई इस कार्रवाई में झारखंड के रहने वाले नक्सली कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को गोली लगी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक बृजेश गंझू प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) का कमांडर था और उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, रविवार तड़के यूपी ATS को बृजेश गंझू के वाराणसी में मौजूद होने की सूचना मिली थी. बताया गया कि वह अपने एक साथी के साथ बाइक से टेंगरा मोड़ की तरफ से रामनगर होते हुए मुगलसराय की ओर जा रहा था. मुखबिर की सूचना के आधार पर ATS और स्थानीय पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी की. पुलिस टीम ने बाइक सवार बृजेश गंझू को रोकने और गिरफ्तार करने की कोशिश की. आरोप है कि रुकने की बजाय उसने गाड़ी से छलांग लगा दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़ें: हिडमा की मौत के बाद टॉप नक्सली कमांडरों में हथियार डालने की बेचैनी, MMC ज़ोन ने दिया आत्मसमर्पण का संकेत

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इस दौरान हुई क्रॉस फायरिंग में बृजेश गंझू को गोली लगी. मुठभेड़ में यूपी ATS के डिप्टी एसपी विपिन राय और हेड कॉन्स्टेबल नितेंद्र कृष्ण भी निशाने पर आए. पुलिस के मुताबिक, बदमाश की ओर से चलाई गई गोलियां दोनों पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगीं. दोनों पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं. गोली लगने के बाद बृजेश गंझू को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया. मौके से जुड़े सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं.

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कौन था बृजेश गंझू?

पुलिस के मुताबिक, बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता झारखंड के चतरा जिले का रहने वाला था. वह झारखंड में एक्टिव प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी यानी TPC का कमांडर था. बृजेश गंझू पर झारखंड सरकार की ओर से 25 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इसके अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से उस पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था. यूपी ATS की कार्रवाई के बाद पुलिस इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रही है. वाराणसी जैसे शहर में इनामी नक्सली कमांडर की मौजूदगी की सूचना के बाद ATS और स्थानीय पुलिस की टीम ने कार्रवाई की.

साथी के बारे में भी जानकारी जुटा रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, बृजेश गंझू अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा था. मुठभेड़ के दौरान उसके साथ मौजूद व्यक्ति की भूमिका और उसकी स्थिति को लेकर पुलिस की ओर से आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई जारी रही.

टीम ने मौके से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया और घटनाक्रम की जांच शुरू की. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि बृजेश गंझू वाराणसी कब आया था और उसके यहां पहुंचने का मकसद क्या था. फिलहाल पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों, फायरिंग और बृजेश गंझू की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी को खंगाला जा रहा है.

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(रिपोर्ट: सुरेंद्र)
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