हार्दिक पंड्या के कमबैक का काउंटडाउन शुरू! गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग डिनर डेट की फोटो आई सामने

भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इन दिनों मैदान से दूर हैं, लेकिन उनकी वापसी की तैयारी चल रही है. इसी बीच हार्दिक शुक्रवार, 18 सितंबर को मॉडल और गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ डिनर डेट पर नजर आए. माहिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की.

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तस्वीर में माहिका हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए नजर आईं. वहीं हार्दिक ने नेवी-ब्लू कलर की फुल-स्लीव रिब्ड टी-शर्ट पहनी हुई थी. दोनों एक साथ काफी सहज अंदाज में दिखाई दिए.

अक्टूबर में मैदान पर लौटेंगे हार्दिक?

हार्दिक लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं. वह IPL 2026 के बाद से एक्शन में नहीं हैं. चोट के कारण उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा और अब उनकी नजर वापसी पर है.

BCCI ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है. हालांकि उनका चयन फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन है. ये तीनों मुकाबले पुडुचेरी में 6, 9 और 11 अक्टूबर को खेले जाने हैं.

इंडिया ए वनडे टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल उपकप्तान हैं. टीम में साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या, प्रभसिमरन सिंह, गुरजपनीत सिंह और यश ठाकुर भी शामिल हैं.

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गंभीर ने भी जल्दबाजी से किया इनकार

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की 3-0 की टी20 सीरीज जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने हार्दिक की वापसी को लेकर साफ संकेत दिए थे. टीम मैनेजमेंट उन्हें सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में उतारने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता. पहले इंडिया ए के स्तर पर उनकी मैच फिटनेस और तैयारियों को परखा जाएगा. गंभीर ने वनडे टीम के सेलेक्शन के ह‍िसाब से कहा कि हार्द‍िक अभी वनडे में 10 ओवर में फेंकने के लिए तैयार नहीं हैं.

यानी हार्दिक के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे सीरीज सिर्फ वापसी का मौका नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने से पहले खुद को साबित करने का अहम पड़ाव भी होगी.





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