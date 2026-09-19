मायावती को एक और झटका! 2024 के लोकसभा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी सपा में हुए शामिल

उत्तर प्रदेश के बांदा-चित्रकूट से बहुजन समाज पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है. 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे मयंक द्विवेदी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. वह लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे. इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे.

और पढ़ें

मयंक द्विवेदी के सपा में शामिल होने को बांदा-चित्रकूट की राजनीति में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम सामने आया है. मयंक के सपा में आने से पार्टी को बुंदेलखंड में एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा मिल सकता है.

मयंक द्विवेदी आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव की मौजूदगी में वह पार्टी की सदस्यता लेंगे. इसके साथ ही उनका बसपा से राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा.

मयंक द्विवेदी 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे. अब वह सपा के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं. उनके इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बांदा और चित्रकूट में होने वाले राजनीतिक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

Advertisement

परिवार का बसपा से पुराना राजनीतिक जुड़ाव

मयंक द्विवेदी लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं. वह दो बार से जिला पंचायत सदस्य हैं. उनके परिवार की भी इलाके की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है. मयंक द्विवेदी पूर्व बसपा विधायक स्वर्गीय पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के बेटे हैं. उनके पिता नरैनी विधानसभा सीट से 2007 में बसपा के विधायक रह चुके हैं. परिवार का बसपा से पुराना राजनीतिक जुड़ाव रहा है.

मयंक द्विवेदी के सपा में आने से पार्टी को बुंदेलखंड में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें आगे रखने का मौका मिलेगा. बांदा और चित्रकूट में इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: बसपा के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव पर ED का शिकंजा, दर्ज किया केस

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मयंक द्विवेदी का सपा में जाना दोनों पार्टियों के लिए अहम माना जा रहा है. एक तरफ बसपा को अपने पुराने उम्मीदवार के जाने से नुकसान हो सकता है. वहीं सपा को स्थानीय राजनीति में एक नया चेहरा मिलेगा. हालांकि, इसका चुनावी असर कितना होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा.



---- समाप्त ----