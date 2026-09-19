जिगरी दोस्त संग खूब रोए चिराग पासवान, नहीं थमे आंसू, फैंस भी हैरान

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को आपने हमेशा हंसते-मुस्कुराते हुए देखा होगा. लेकिन अब चिराग पासवान के रोते हुए कुछ वीडियो चर्चा में बने हुए हैं. मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान वो काफी भावुक हो गए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए.
'साथ निभाना साथिया' में जिगर चिराग मोदी के रोल से घर-घर में फेमस हुए विशाल सिंह भी चिराग पासवान संग इमोशनल होते दिखे. दोनों की आंखों में आंसू देखकर फैंस की आंखें भी नम हो गईं.
क्यों रोए चिराग पासवान?
वायरल वीडियो में चिराग पासवान और विशाल सिंह गुलाबी रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए नजर आए. भगवान गणेश को विदाई देते समय दोनों भावुक हो गए. जैसे ही उन्होंने बप्पा को अंतिम विदाई दी, विशाल और चिराग दोनों के आंसू निकल पड़े और गणपति विसर्जन के दौरान दोनों फूट-फूटकर रोने लगे.
पानी से भरी बाल्टी में विसर्जन की रस्म निभाते समय चिराग और विशाल दोनों ही लगातार रोते हुए दिखाई दिए. उन्हें देखकर साफ अंदाया लगाया जा सकता है कि बप्पा को विदाई देना उनके लिए कितना मुश्किल है. उनकी भक्ति भावना ने फैंस को इंप्रेस कर दिया है.
अभिनेता से बने नेता
चिराग पासवान की बात करें तो राजनीति में कदम रखने से पहले वो एक एक्टर थे. उन्होंने कंगना रनौत के साथ हिंदी फिल्म 'मिले ना मिले हम' में काम किया था. यह उनकी डेब्यू फिल्म थी. लेकिन फिल्म चली नहीं. शोबिज में उनका सफर भी ज्यादा लंबा नहीं रहा. इसके बाद से वो राजनीति में एक्टिव हैं. फैंस के बीच चिराग पासवान की तगड़ी पॉपुलैरिटी है. उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिलता है.
वहीं, दूसरी ओर विशाल सिंह भी पिछले कुछ सालों से कई पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं, जिनमें 'कुछ इस तरह', 'कसम से' और 'कुमकुम भाग्य' जैसे अन्य शो शामिल हैं.