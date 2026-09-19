scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिगरी दोस्त संग खूब रोए चिराग पासवान, नहीं थमे आंसू, फैंस भी हैरान

Chirag Paswan Emotional Video: गणपति विसर्जन के दौरान बप्पा को विदाई देते समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भावुक हो गए. वो रोते-बिलखते हुए नजर आए. चिराग पासवान के रोते हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

Advertisement
X
क्यो रोए चिराग पासवान (Photo: Screengrab)
क्यो रोए चिराग पासवान (Photo: Screengrab)

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को आपने हमेशा हंसते-मुस्कुराते हुए देखा होगा. लेकिन अब चिराग पासवान के रोते हुए कुछ वीडियो चर्चा में बने हुए हैं. मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान वो काफी भावुक हो गए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए. 

'साथ निभाना साथिया' में जिगर चिराग मोदी के रोल से घर-घर में फेमस हुए विशाल सिंह भी चिराग पासवान संग इमोशनल होते दिखे. दोनों की आंखों में आंसू देखकर फैंस की आंखें भी नम हो गईं. 

क्यों रोए चिराग पासवान?

सम्बंधित ख़बरें

bihar flood photos
पानी में कॉलोनियां, नावों के सहारे जिंदगी... बाढ़ से जूझ रहे बिहार की डरावनी तस्वीरें
Chirag Paswan Swatantra Bharadwaj
'स्वतंत्र भारद्वाज ने मेरे नाम का म‍िसयूज क‍िया', बोले च‍िराग पासवान
Official complaint filed against podcast confession and misuse of politician's name.
च‍िराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज को लि‍या आड़े हाथ
Chirag Paswan, Swantantra Bhardwaj
चिराग ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दी शिकायत, बोले- मेरा कोई रिश्ता नहीं
chirag paswan receives death threat
आतंकवादी करेंगे हत्या, चिराग को मिला धमकी भरा लेटर

वायरल वीडियो में चिराग पासवान और विशाल सिंह गुलाबी रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते हुए नजर आए. भगवान गणेश को विदाई देते समय दोनों भावुक हो गए. जैसे ही उन्होंने बप्पा को अंतिम विदाई दी, विशाल और चिराग दोनों के आंसू निकल पड़े और गणपति विसर्जन के दौरान दोनों फूट-फूटकर रोने लगे. 

 

 

पानी से भरी बाल्टी में विसर्जन की रस्म निभाते समय चिराग और विशाल दोनों ही लगातार रोते हुए दिखाई दिए. उन्हें देखकर साफ अंदाया लगाया जा सकता है कि बप्पा को विदाई देना उनके लिए कितना मुश्किल है. उनकी भक्ति भावना ने फैंस को इंप्रेस कर दिया है. 

Advertisement

 

 

अभिनेता से बने नेता
चिराग पासवान की बात करें तो राजनीति में कदम रखने से पहले वो एक एक्टर थे. उन्होंने कंगना रनौत के साथ हिंदी फिल्म 'मिले ना मिले हम' में काम किया था. यह उनकी डेब्यू फिल्म थी. लेकिन फिल्म चली नहीं. शोबिज में उनका सफर भी ज्यादा लंबा नहीं रहा. इसके बाद से वो राजनीति में एक्टिव हैं. फैंस के बीच चिराग पासवान की तगड़ी पॉपुलैरिटी है. उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिलता है. 

वहीं, दूसरी ओर विशाल सिंह भी पिछले कुछ सालों से कई पॉपुलर टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं, जिनमें 'कुछ इस तरह', 'कसम से' और 'कुमकुम भाग्य' जैसे अन्य शो शामिल हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा |
    उदयपुर में शिव मूर्ति खंडित करने पर भारी आक्रोश... बाजार बंद कराए, आरोपी फिरोज डिटेन; घर पर बुलडोजर चलाने की मांग |
    खाने के पैकेट पर लिखे 14 नंबर पढ़ना सीखिए, FSSAI का है ये राज |
    नंदीग्राम उपचुनाव पर भारी बवाल, ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार गिरफ्तार |
    पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर घर के बाहर बैठा रहा शख्स, दमोह में दिल दहलाने वाली वारदात |
    EPFO Rule Change Benefits: ₹15000 नहीं... अब 25000 सैलरी लिमिट, EPFO के बदले नियम से किसे क्या-क्या फायदा? |
    तेलंगाना में एक रेलवे स्टेशन के पास महिला को बाल पकड़कर घसीटता दिखा शख्स |
    Gen Z का नया Trend Nonna-Maxxing, क्यों लौट रहे हैं दादी-नानी वाले हॉबीज? |
    Plant Vastu: जेड प्लांट का पीला पड़ना इन बुरी चीजों का है संकेत, तुरंत अपनाएं ये उपाय |
    जिगरी दोस्त संग खूब रोए चिराग पासवान, नहीं थमे आंसू, फैंस भी हैरान
    Advertisement