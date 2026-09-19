AI से AI पर अटैक! Anthropic Claude ने ChatGPT हैक कर लिया, दुनिया हैरान

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की दुनिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नया मामला ChatGPT मेकर OpenAI और एंथ्रोपिक को लेकर सामने आया है.

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साइबर रिसर्चर ने OpenAI को हैक करने के लिए उसके सबसे बड़े राइवल Anthropic के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है. इस हैकिंग के बाद ChatGPT मेकर के सिक्योरिटी सिस्टम की मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं.

साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के एक छोटे ग्रुप ने OpenAI के चैटबॉट ChatGPT का एक अकाउंट हैक कर लिया. यह अकाउंट ChatGPT के एक कर्मचारी का था. हैकिंग के बाद उस अकाउंट के मैसेज पढ़ सकते हैं. यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शेयर की है.

रिसर्चर ने हैकिंग के लिए Anthropic के एक खास ऐसे टूल का एक्सेस दिया गया, जिसको खासतौर से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है.

एक खास प्रोग्राम के तहत दिया काम

साइबर रिसर्च टीम ने यह काम एक खास प्रोग्राम के तहत किया है. इस प्रोग्राम का मकसद उन सुरक्षा कमजोरियों को खोजना था, ताकि वक्त रहते उन खामियों को दूर किया जा सके.

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OpenAI के AI मॉडल में इतनी तेजी से सेंधमारी होने की वजह से उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. दुनियाभर में पावरफुल AI मॉडल की सिक्योरिटी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि अगर ये किसी हैकर ग्रुप के हाथ लग जाते हैं तो यह बड़े ही खतरनाक साबित हो सकते हैं.

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1000 से ज्यादा AI एजेंट्स के बाद अब OpenAI में सेंध लगी

यह मामला उस घटना के करीब करीब तीन महीने बाद हुई है, जब OpenAI के 1000 से ज्यादा AI एजेंट्स टेस्टिंग एनवायरमेंट से बाहर निकलकर AI स्टार्टअप Hugging Face को हैक करने लगे थे. इसके बाद कई लोगों को हैरानी हुई थी कि बिना इंसानी दखल के AI खुद कैसे अटैक कर सकता है.

OpenAI ने रिसर्चर को की है पेमेंट

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Hacktron AI के तीनों रिसर्चर को OpenAI ने अपने बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत 6,500 डॉलर की पेमेंट की है. असल में बग बाउंटी प्रोग्राम में टेक कंपनियां एथिकल हैकर्स को अपनी सुरक्षा जांचने और कमियों का पता लगाने के लिए पेमेंट भी करती हैं.

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रिसर्चर्स ने OpenAI के कम्युनिटी फोरम की सेटिंग्स में मौजूद एक खामी का पता और फिर उसका फायदा उठाया. इस कमजोरी का फायदा उठाकर रिसर्चर ने इंटरनल साइन-अप तक एक्सेस बनाया.

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