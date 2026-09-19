Gen Z का नया Trend Nonna-Maxxing, क्यों लौट रहे हैं दादी-नानी वाले हॉबीज?

एक तरफ Gen Z की लाइफ Fast-Paced है-हर चीज एक क्लिक दूर, खाना मिनटों में डिलीवर, सोशल मीडिया पर हर सेकेंड नया Content और फोन पर लगातार Notifications. लेकिन इसी Fast-Moving Life के बीच Gen Z का एक हिस्सा कुछ ऐसा कर रहा है, जो बिल्कुल इसके उलट है.

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कोई Crochet सीख रहा है, कोई Gardening कर रहा है, कोई घंटों Baking में लगा है, तो कोई Painting, Pottery, Knitting और Embroidery जैसे पुराने Hobbies की तरफ खुद को Inclined पा रहा है. इस ट्रेंड को अब ‘Nonna-maxxing’ जैसे शब्द से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें Gen Z पुराने जमाने की चीजों और दादी-नानी वाले Hobbies को अपनी Modern Lifestyle का हिस्सा बना रहा है. लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

जब हर चीज Fast है, तब Slow होना रिलीफ देता है

Gen Z की डेली लाफइ नोटिफिकेशन्स, मैसेजेस, Reels, Deadlines और Social Media से भरी हुई है. दिमाग को शायद ही कभी पूरी तरह Pause मिलता है. आराम करने के लिए फोन खोलना भी कई बार घंटों की Scrolling में बदल जाता है. ऐसे में Slow Hobbies एक अलग तरह का Break देती हैं.

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Crochet में एक-एक Stitch लगाना, Gardening में पौधे के बढ़ने का वेट करना या Baking में पूरा प्रोसोस फॉलो करना-इन सबमें जल्दबाजी की जगह Patience है. यहां कोई Skip Button नहीं होता और शायद यही इन Activities का सबसे बड़ा Comfort है. Nonna-maxxing का अट्रैक्शन भी इसी Slow और इंटेंशनल लाइफ से ज्वाइंड है, जहां हर चीज को तुरंत पाने करने के बजाय Process को Enjoy किया जाता है.

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स्क्रीन से बाहर कुछ Create करने का सुकून

इन Hobbies में सिर्फ कुछ Consume नहीं किया जाता, बल्कि कुछ Create किया जाता है. एक धागे से Crochet Flower बनना, Ingredients से Cake तैयार होना या छोटे से Seed का पौधे में बदलना-इन सबमें Progress साफ दिखाई देती है.

Digital दुनिया में घंटों Scroll करने के बाद कई बार याद भी नहीं रहता कि देखा क्या था. लेकिन जब आपने कुछ बनाया हो, तो उसका रिजल्ट आपके सामने होता है. मन में एक Feeling आती है-“ये मैंने बनाया है.”

यही वजह है कि Nonna-maxxing को सिर्फ पुराने Hobbies की वापसी मानना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी. यह उस Experience की तरफ लौटना भी है, जहां हाथ से कुछ बनाने और उसका Result देखने में एक अलग तरह का Satisfaction मिलता है.

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‘दादी वाले Hobbies’ का Gen-Z Comeback

Crochet, Knitting और Embroidery जैसे Hobbies कभी दादी-नानी वाली चीजों से जुड़े माने जाते थे. अब Instagram, Pinterest और TikTok ने इन्हें नया Look दे दिया है. Handmade Bags, Crochet Flowers, Homemade Bread, Pottery और इंडोर प्लांट्स Gen Z की Lifestyle और Aesthetic का पार्ट बन चुके हैं.

यहीं Nonna-maxxing दिलचस्प हो जाता है.

Gen Z इन पुराने Hobbies को बिल्कुल उसी तरह नहीं अपना रहा, जैसे पिछली Generations करती थीं. इन्हें Modern Aesthetics, Social Media Trends और Personal Expression के साथ Mix किया जा रहा है. लेकिन बात सिर्फ Aesthetic की नहीं है. कुछ खरीदने के बजाय खुद बनाना और हर कुछ मिनट में नया Content देखने के बजाय एक ही काम में समय बिताना भी इस Trend का हिस्सा है.

हर Hobby का Productive होना क्या जरूरी?

आज Productivity खुद एक Pressure बन चुकी है. Career, Exercise, Skills और Side Hustle के बीच Hobby भी कई बार एक और Task लगने लगती है. लेकिन Slow Hobbies की खूबसूरती यही है कि इन्हें किसी खास मकसद की जरूरत नहीं.

Crochet करने के लिए Business शुरू करना जरूरी नहीं, Gardening के लिए पूरा घर Plants से भरना जरूरी नहीं और Baking के लिए Baker बनना जरूरी नहीं. Nonna-maxxing का एक हिस्सा शायद यही है-पुराने जमाने की उन Activities को अपनाना जिनका मकसद हर बार Career, Money या Productivity नहीं था.

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कभी-कभी किसी Activity को सिर्फ इसलिए करना काफी है क्योंकि उसे करने में अच्छा लगता है.

शायद Gen Z पुराने जमाने में नहीं लौट रहा

पुराने Hobbies की तरफ Gen Z का Inclination Technology से दूरी नहीं, बल्कि Balance की तलाश भी हो सकता है. ऐसी दुनिया में जहां सबकुछ Faster, Easier और Instant होता जा रहा है, वहां कुछ ऐसा करना जो धीरे होता है, अपने आप में एक Break बन जाता है.

शायद Nonna-maxxing के जरिए Gen Z पुराने जमाने को पूरी तरह वापस नहीं ला रहा, बल्कि उसकी कुछ चीजों को अपनी Modern Lifestyle में फिट कर रहा है. Crochet, Gardening, Baking या Knitting सिर्फ पुराने Hobbies नहीं रह गए हैं. ये उस सुकून को दोबारा खोजने का एक तरीका बन रहे हैं, जो हर चीज जल्दी करने की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया था.

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