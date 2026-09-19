Jaisalmer Best Tourist Places: जैसलमेर जाएं तो इन 10 जगहों पर घूमना न भूलें, मिस किया तो अधूरी रह जाएगी ट्रिप

Jaisalmer Best Tourist Places: राजस्थान घूमने की बात हो और जैसलमेर का नाम न आए, ऐसा कम ही होता है. अपनी सुनहरी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों की वजह से जैसलमेर को ‘गोल्डन सिटी’ के नाम से भी जाना जाता है. यहां आपको पुराने किले, खूबसूरत हवेलियां, रेगिस्तान और शांत झीलें देखने को मिलती हैं. जैसलमेर की सबसे खास चीजों में थार रेगिस्तान की सैर भी शामिल है, जहां आप ऊंट की सवारी से लेकर जीप सफारी और रेगिस्तान में कैंपिंग तक का मजा ले सकते हैं. अगर आप जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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जैसलमेर फोर्ट

जैसलमेर की पहचान यहां मौजूद ऐतिहासिक किले से होती है. इसे 1156 में भाटी शासक रावल जैसल ने बनवाया था. पीले बलुआ पत्थर से बना यह किला धूप में सुनहरे रंग का नजर आता है. किले के अंदर आपको पुराने मंदिर, हवेलियां, दुकानें और कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. यहां से राजस्थानी चप्पल, कालीन, ज्वेलरी और दूसरी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं.

पटवों की हवेली

पटवों की हवेली पांच हवेलियों का समूह है जो अपनी खूबसूरत नक्काशी और पुराने वास्तुशिल्प के लिए जानी जाती है. इसका निर्माण व्यापारी गुमान चंद पटवा ने करवाया था. हवेली की दीवारों और खिड़कियों पर की गई बारीक कारीगरी इसे खास बनाती है. अगर आपको इतिहास और पुरानी इमारतें देखना पसंद है, तो यहां जरूर जाएं.

सम सैंड ड्यून्स (Sam Sand Dunes)

जैसलमेर घूमने जाएं और रेगिस्तान का मजा न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता. सैम सैंड ड्यून्स यहां का सबसे फेमस डेजर्ट स्पॉट है. यहां आप ऊंट की सवारी, जीप सफारी और डेजर्ट कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं. रात में खुले आसमान के नीचे कैंप में रुकने का अनुभव भी काफी खास हो सकता है.

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कुलधरा गांव

कुलधरा जैसलमेर के पास स्थित एक पुराना और रहस्यमयी गांव है. कहा जाता है कि यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने सदियों पहले अचानक गांव छोड़ दिया था. आज यहां पुराने घरों और खंडहरों के अवशेष देखने को मिलते हैं. अगर आपको इतिहास और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी है तो कुलधरा जरूर एक्सप्लोर करें.

खुरी सैंड ड्यून्स (Khuri Sand Dunes)

अगर आप सैम की तुलना में थोड़ी शांत जगह पर रेगिस्तान का अनुभव लेना चाहते हैं तो खुरी सैंड ड्यून्स जा सकते हैं. यहां भी आप डेजर्ट कैंप में रुकने और खुले आसमान के नीचे रात बिताने का मजा ले सकते हैं. आसपास के गांव और स्थानीय संस्कृति को करीब से जानने का मौका भी मिलता है.

सलीम सिंह की हवेली

सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर की खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है. इसकी वास्तुकला और नक्काशी इसे दूसरी हवेलियों से अलग बनाती है. हवेली के डिजाइन में कई बारीक काम देखने को मिलते हैं. इतिहास और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह जगह अच्छी हो सकती है.

डेजर्ट नेशनल पार्क

जैसलमेर की यात्रा के दौरान अगर आप रेगिस्तान के जंगल और वन्यजीवों को देखना चाहते हैं तो डेजर्ट नेशनल पार्क जा सकते हैं. यहां कई तरह के पक्षी, वन्यजीव और रेगिस्तानी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं. प्रकृति और वाइल्डलाइफ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह खास है.

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जैसलमेर वॉर म्यूजियम

इतिहास और भारतीय सेना से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए जैसलमेर वॉर म्यूजियम अच्छा विकल्प है. यहां युद्ध से जुड़ी चीजें, हथियार और भारतीय सैनिकों की वीरता से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है. यहां जाकर आप देश के सैन्य इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं.

महाराजा पैलेस

महाराजा पैलेस जैसलमेर फोर्ट के अंदर स्थित है और इसकी सुनहरी वास्तुकला काफी आकर्षक है. खासकर सूर्यास्त के समय इसका नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. महल के कुछ हिस्से अब म्यूजियम के तौर पर देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ हिस्से निजी हैं. यहां आपको राजघराने से जुड़ी कई चीजों की झलक मिलती है.

अमर सागर झील

अगर आप किले और हवेलियों के बीच घूमने के बाद कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं तो अमर सागर झील जा सकते हैं. यह झील अमर सिंह पैलेस के पास स्थित है और आसपास का माहौल काफी शांत रहता है. यहां घूमकर आप जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत के साथ रेगिस्तानी इलाके की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं.

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