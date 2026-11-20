लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की गुंजाइश है, लेकिन पहले पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा. शिकागो यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी छात्र के सवाल पर उन्होंने यह बात कही. इसी कार्यक्रम में राहुल ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान लगा है, जबकि भारत किनारे खड़ा है.

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राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं. इलिनॉय राज्य में शिकागो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों और शिक्षकों से बात की. इस दौरान उन्होंने दुनिया के आपसी रिश्तों, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और कई दूसरे बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी.

बातचीत के दौरान एक पाकिस्तानी छात्र ने सवाल पूछा. वह जानना चाहता था कि क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला छोड़कर आपसी फायदे के लिए मिलकर काम कर सकते हैं.

इस पर राहुल गांधी ने साफ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि इसकी गुंजाइश है, लेकिन एक बड़ी समस्या है. यह समस्या है पाकिस्तान का हमारे देश में आतंकवाद को समर्थन देना और बढ़ावा देना. राहुल ने कहा कि यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं है. उनके मुताबिक हमारे लिए यह मानना नामुमकिन है कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जाएं और हम उसी समय पाकिस्तान से बातचीत भी करते रहें. उन्होंने कहा कि जिस पल यह सब रुक जाएगा, उसके बाद बातचीत शुरू हो सकती है.

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There is a big problem, which is the support and encouragement of terrorism by Pakistan in our country. It is impossible for us to accept our innocent people being murdered and have a conversation with Pakistan at the same time. So, the moment that stops, a conversation can potentially begin. : Shri @RahulGandhi at the University of Chicago 📍 United States — Congress (@INCIndia) November 19, 2026

इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दुनिया की राजनीति में भारत की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत अपने आकार की वजह से स्वाभाविक रूप से दुनिया में आवाज रखता है और उसे वैश्विक बातचीत में सक्रिय रहना चाहिए. लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब साइड प्लेयर बन गया है. उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने में लगा है, जबकि भारत सिर्फ देख रहा है.

राहुल ने कहा कि आजादी के समय से ही भारत की दुनिया की राजनीति को लेकर समझ बहुत गहरी रही है. देश की अपनी सोच थी और विदेश नीति इस बात से तय होती थी कि भारत को किसमें फायदा है. उनके मुताबिक भारत की एक राय और एक आवाज है, लेकिन वह राय अभी दिखाई नहीं दे रही. भारत मंच से पीछे हट गया है.

ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पहले से ही दर्द था और इस युद्ध ने उसे और बढ़ा दिया. इससे लोग हद से ज्यादा परेशान हो गए. उन्होंने कहा कि हम भारत में बैठकर इस बात से बेफिक्र नहीं रह सकते कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है.

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"I’m pretty shocked that Pakistan is busy negotiating with the Iranians and the Americans, while India is just looking." https://t.co/kTzQKn3Qq0 — Congress (@INCIndia) November 19, 2026

उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पश्चिमी देशों ने बनाई थी. अगली वैश्विक व्यवस्था कई सभ्यताएं मिलकर बनाएंगी. डेढ़ अरब आबादी वाले देश को इसे आकार देने में मदद करनी चाहिए. राहुल के मुताबिक हम स्थिरता चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि बराबरी से सुनकर बनाई जाए.

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