मुंबई में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. महिला मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली थीं और बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब 40 साल से मुंबई में अकेले रह रही थीं. 13 नवंबर 2026 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी दोनों बेटियों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी. अब उनकी मौत के बाद एक भावुक अपील के जरिए दोनों बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों को तलाशने की कोशिश की जा रही है.
इस महिला का नाम ललिता कृष्णमूर्ति बताया गया है. उनकी कहानी सामने आने के बाद लोग बुजुर्गों के अकेलेपन और परिवार से दूर रहने के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं. सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि महिला की मौत के बाद उनके अपने परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं थे. ऐसे में उनके पड़ोसियों ने आगे आकर अंतिम संस्कार से जुड़ी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद की.
अखबार में छपवाया गया बेटियों को खोजने का विज्ञापन
ललिता कृष्णमूर्ति की मौत के बाद उनके पड़ोसियों और परिचितों ने उनकी बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों को तलाशने की कोशिश शुरू की. इसके लिए अखबार में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई. इस सूचना में ललिता के निधन की जानकारी देते हुए उनकी बेटियों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की अपील की गई थी.
विज्ञापन में कहा गया था कि अगर किसी को ललिता कृष्णमूर्ति की बेटियों या उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी है, तो वह दिए गए संपर्क नंबरों पर सूचना दे सकता है. इस विज्ञापन में उन लोगों के नंबर भी दिए गए थे, जिनसे संपर्क करके परिवार तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी. यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों का ध्यान इस ओर गया. कई लोगों ने महिला की कहानी पर दुख जताया और उनकी बेटियों को खोजने की अपील को आगे बढ़ाया.
सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आई पूरी कहानी
किशोर सुब्रमण्यम नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अखबार में दिए गए नंबर पर फोन किया था. इस दौरान उनकी बात पवन शेट्टी नाम के व्यक्ति से हुई. पवन ने उन्हें ललिता के जीवन के आखिरी वर्षों के बारे में बताया.
पोस्ट के मुताबिक, ललिता करीब चार दशक से मुंबई में अकेले रह रही थीं. उनकी दो बेटियां थीं, लेकिन उनका मौजूदा पता और वे कहां रहती हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी. पोस्ट में यह भी बताया गया कि ललिता के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी उनके साथ खड़े रहे. उनकी मौत के बाद पड़ोसियों ने ही जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और अंतिम विदाई की व्यवस्था करने में मदद की. किशोर सुब्रमण्यम ने अपनी पोस्ट में भावुक होते हुए लिखा कि ललिता की तलाश उनकी मौत के बाद भी जारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को उनकी बेटियों या परिवार के बारे में कोई जानकारी हो, तो वह सामने आए और उन्हें खोजने में मदद करें.
मां-बाप के अकेलेपन पर शुरू हुई चर्चा
ललिता कृष्णमूर्ति की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के अकेलेपन को लेकर भी चर्चा होने लगी है. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में नौकरी, पढ़ाई और दूसरी वजहों से बच्चे अपने माता-पिता से दूर शहरों या देशों में रहने चले जाते हैं. ऐसे में कई बुजुर्ग अपने घरों में अकेले रह जाते हैं.
हालांकि, किसी परिवार के निजी रिश्तों और परिस्थितियों के बारे में बाहर से पूरी जानकारी नहीं होती. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ललिता की बेटियां उनसे दूर क्यों थीं या उनके बीच संपर्क क्यों नहीं था. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, उनकी बेटियों का पता नहीं चल पाया है और उन्हें खोजने की अपील की जा रही है.
इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ और बातचीत की भी जरूरत होती है. कई बार एक फोन कॉल, साथ बैठकर कुछ देर बात करना या हालचाल पूछ लेना उनके लिए बहुत मायने रखता है. ललिता कृष्णमूर्ति की कहानी इसी अकेलेपन की एक भावुक तस्वीर पेश करती है.