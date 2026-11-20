मुंबई में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. महिला मूल रूप से चेन्नई की रहने वाली थीं और बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब 40 साल से मुंबई में अकेले रह रही थीं. 13 नवंबर 2026 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी दोनों बेटियों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी. अब उनकी मौत के बाद एक भावुक अपील के जरिए दोनों बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों को तलाशने की कोशिश की जा रही है.

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इस महिला का नाम ललिता कृष्णमूर्ति बताया गया है. उनकी कहानी सामने आने के बाद लोग बुजुर्गों के अकेलेपन और परिवार से दूर रहने के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं. सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि महिला की मौत के बाद उनके अपने परिवार के लोग वहां मौजूद नहीं थे. ऐसे में उनके पड़ोसियों ने आगे आकर अंतिम संस्कार से जुड़ी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद की.

अखबार में छपवाया गया बेटियों को खोजने का विज्ञापन

ललिता कृष्णमूर्ति की मौत के बाद उनके पड़ोसियों और परिचितों ने उनकी बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों को तलाशने की कोशिश शुरू की. इसके लिए अखबार में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित कराई गई. इस सूचना में ललिता के निधन की जानकारी देते हुए उनकी बेटियों, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की अपील की गई थी.

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विज्ञापन में कहा गया था कि अगर किसी को ललिता कृष्णमूर्ति की बेटियों या उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी है, तो वह दिए गए संपर्क नंबरों पर सूचना दे सकता है. इस विज्ञापन में उन लोगों के नंबर भी दिए गए थे, जिनसे संपर्क करके परिवार तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी. यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों का ध्यान इस ओर गया. कई लोगों ने महिला की कहानी पर दुख जताया और उनकी बेटियों को खोजने की अपील को आगे बढ़ाया.

Lalitha Krishnamurthy is still searching… No Voice to say, “Amma Goodbye”. 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ 🕉️ I dialled the number given in the advertisement. It belonged to Pawan Shetty. I was already shaken when I read the notice about Mrs. Lalitha Krishnamurthy. What he told me left me choked. She had lived alone for forty years. Originally from Chennai, she passed away in Mumbai on 13th November 2026. Two daughters exist somewhere in this world — their addresses, their lives, even the reason for the silence never shared. She carried that quiet to the end. A couple who were cousins became the only family she had. When she died, it was the people of the building who completed the formalities. No one from her own blood came. The same cousin & neighbours like Pawan Shetty — who had stood by her in life, helped her make her final journey. Still searching for the daughters who were never found while she was alive ( Ad placed by the cousin). A search that continues even after Lalitha is gone, a yearning that death itself could not silence. No signal, no effort, no public notice has been strong enough to reach the children she left behind. Every child, when born, had at least one soul with them — the mother. She was the first face, the first touch, the first reason the world felt safe. And yet, alas, there are mothers who die with just nobody around. No child at the bedside. No hand to hold. No voice that once called her “Amma” to say goodbye. The one who gave life is left to leave it alone. I have always said a son or daughter is not an ATM. Money can be sent across cities and countries. Presence cannot. A monthly transfer does not sit beside you when the nights grow long. It does not notice when your voice grows thinner. It does not hold your hand when fear finally arrives. I am 51. Work had taken our families to different cities, not anger, not ego. After years of living separately, we have chosen to return. We are building a joint family home now. Not because the old ways were perfect, but because we finally understood that the strongest thing a family can offer is not money or independence — it is the quiet certainty that someone will still be there. This is no longer one woman’s story. Across our cities, parents who once filled rooms with laughter are dying with only a television for company. Children leave for better lives and sometimes never return — not even for the final goodbye. Phone calls shrink. “We will come soon” stretches into years. Joint families dissolve. And many elders, out of pride or pain, simply stop waiting… while somewhere deep inside, the yearning never really ends. We still speak of parents as God, of duty, of Indian values. Yet somewhere between ambition and distance, many of them are being left to grow old in silence — still searching, in their own way, for the children who no longer come. If you are a son or daughter reading this, or one day reading a notice like the one for Lalitha Krishnamurthy — there is still time while they breathe. I am willing to help if somebody can locate her children. Some pursuits are beyond the purpose of any gain, and this one is for sure. Call them today. Or don’t be surprised when even the cousin who stood by her has to place an ad to find the children who never came. Lalitha Krishnamurthy is gone. The search for her daughters continues. The yearning didn’t end with her. It just became public. If any of you can help, please 🙏 do. May she attain Sadgati. OM Shanti. — Kishore Subramanian (@Kishore1975_) November 19, 2026

सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आई पूरी कहानी

किशोर सुब्रमण्यम नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले से जुड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने अखबार में दिए गए नंबर पर फोन किया था. इस दौरान उनकी बात पवन शेट्टी नाम के व्यक्ति से हुई. पवन ने उन्हें ललिता के जीवन के आखिरी वर्षों के बारे में बताया.

पोस्ट के मुताबिक, ललिता करीब चार दशक से मुंबई में अकेले रह रही थीं. उनकी दो बेटियां थीं, लेकिन उनका मौजूदा पता और वे कहां रहती हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी. पोस्ट में यह भी बताया गया कि ललिता के कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी उनके साथ खड़े रहे. उनकी मौत के बाद पड़ोसियों ने ही जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और अंतिम विदाई की व्यवस्था करने में मदद की. किशोर सुब्रमण्यम ने अपनी पोस्ट में भावुक होते हुए लिखा कि ललिता की तलाश उनकी मौत के बाद भी जारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को उनकी बेटियों या परिवार के बारे में कोई जानकारी हो, तो वह सामने आए और उन्हें खोजने में मदद करें.

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मां-बाप के अकेलेपन पर शुरू हुई चर्चा

ललिता कृष्णमूर्ति की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के अकेलेपन को लेकर भी चर्चा होने लगी है. कई लोगों ने कहा कि आज के समय में नौकरी, पढ़ाई और दूसरी वजहों से बच्चे अपने माता-पिता से दूर शहरों या देशों में रहने चले जाते हैं. ऐसे में कई बुजुर्ग अपने घरों में अकेले रह जाते हैं.

हालांकि, किसी परिवार के निजी रिश्तों और परिस्थितियों के बारे में बाहर से पूरी जानकारी नहीं होती. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि ललिता की बेटियां उनसे दूर क्यों थीं या उनके बीच संपर्क क्यों नहीं था. फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, उनकी बेटियों का पता नहीं चल पाया है और उन्हें खोजने की अपील की जा रही है.

इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ और बातचीत की भी जरूरत होती है. कई बार एक फोन कॉल, साथ बैठकर कुछ देर बात करना या हालचाल पूछ लेना उनके लिए बहुत मायने रखता है. ललिता कृष्णमूर्ति की कहानी इसी अकेलेपन की एक भावुक तस्वीर पेश करती है.

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