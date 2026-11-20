घर में रखी प्लास्टिक की कुर्सियां जब पुरानी हो जाती हैं, तो अक्सर लोग उन्हें बेकार समझकर कबाड़ में डाल देते हैं. किसी कुर्सी का रंग फीका पड़ जाता है, तो किसी की सीट या पैर टूट जाते हैं. ऐसी कुर्सियां घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं और उन्हें अक्सर फेंक दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी कुर्सियों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी से घर के काम आने वाली कई चीजों में बदला जा सकता है?

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जी हां, जिस कुर्सी को आप बेकार समझकर फेंकने की सोच रहे हैं, उससे खूबसूरत प्लांटर स्टैंड से लेकर वॉल ऑर्गेनाइजर और पेट्स का बेड तक तैयार किया जा सकता है. इसके लिए आपको बाजार से महंगी चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद कुछ सामान और थोड़ी सी मेहनत से पुरानी कुर्सियों को नया रूप दिया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसे 9 क्रिएटिव तरीके, जिनसे पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियों का शानदार इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए जानते पुरानी कुर्सियों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं.



1. गमले रखने के लिए बनाएं प्लांटर स्टैंड: अगर आपकी बालकनी या छत पर गमले रखने के लिए जगह कम है, तो पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी काम आ सकती है. इसके लिए कुर्सी की सीट के बीच में गमले की शेप का हिस्सा काटकर उसमें गमला फिट कर दें. इस सुंदर लुक देने के लिए आप कुर्सी के पैरों को कलर कर सकते हैं. इससे आपका पुराना फर्नीचर एक खूबसूरत प्लांटर स्टैंड बन जाएगा.



2. कुर्सी के पिछले हिस्से से बनाएं वॉल ऑर्गेनाइजर: अगर कुर्सी की सीट या पैर टूट गए हैं, लेकिन उसका पीछे वाला हिस्सा यानी बैकरेस्ट ठीक है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. आप इससे एक शानदार वॉल ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं. इसके लिए कुर्सी के बैकरेस्ट में छोटे-छोटे हुक लगाएं और इसे दीवार पर मजबूती से फिट कर दें. अब इसमें घर की चाबियां, छोटे बैग, स्कार्फ और दूसरी हल्की चीजें टांग सकते हैं. इसे घर के मेन गेट के पास लगाने से काफी सहूलियत होगी.

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3. पालतू जानवर के लिए बनाएं आरामदायक बेड: घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रखी है, तो पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी से उनके लिए एक प्यारा सा बेड तैयार कर सकते हैं. इसके लिए कुर्सी का बैकरेस्ट हटाकर उसके बेस पर मुलायम गद्दा या पुराना कंबल बिछा दें. चाहें तो किनारों पर छोटे कुशन भी लगा सकते हैं. इससे आपके पेट के लिए आराम करने की एक अलग जगह तैयार हो जाएगी और नया बेड खरीदने पर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे.



4. बाथरूम में करें स्टूल की तरह इस्तेमाल: पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी को बाथरूम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर कुर्सी के पैर और सीट मजबूत हैं, तो इसे छोटा स्टूल बनाकर रख सकते हैं. इस पर नहाने का सामान, तौलिया या दूसरे जरूरी सामान रखे जा सकते हैं. चाहें तो इसे बाथरूम की टाइल्स के रंग से मैच करते हुए पेंट भी कर सकते हैं.



5. छोटी सी साइड टेबल में बदलें कुर्सी: आप पुरानी कुर्ती को साइड टेबल में भी बदल सकते हैं. घर में सोफे या बेड के पास छोटी टेबल रखने की जगह नहीं है, तो पुरानी कुर्सी को इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कुर्सी की सीट पर लकड़ी का गोल या चौकोर बोर्ड को फिट कर दें. आप चाहें तो सीट पर एक सुंदर ट्रे रखकर भी इसे साइड टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पर चाय का कप, किताबें, छोटा लैंप या डेकोरेशन का सामान रखा जा सकता है.



6. गार्डन में बनाएं खूबसूरत हैंगिंग चेयर: अगर आपके घर में बालकनी या छोटा सा गार्डन है, तो पुरानी कुर्सी से एक अनोखा झूला तैयार कर सकते हैं. इसके लिए कुर्सी को मजबूत रस्सियों की मदद से किसी मजबूत सपोर्ट से बांधना होगा. इसके ऊपर मुलायम कुशन लगाकर इसे कंफर्टेबल बना सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुर्सी मजबूत होनी चाहिए और रस्सियों की मजबूती भी चेक करके ही इस्तेमाल करें.



7. जूते-चप्पल रखने के लिए बनाएं स्टैंड: घर के दरवाजे के पास जूते-चप्पल बिखरे रहते हैं, तो पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी को स्टोरेज बना सकते हैं. इसके लिए कुर्सी की सीट पर जूते-चप्पल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रख सकते हैं. अगर आपके पास ऐसी दो-तीन कुर्सियां हैं, तो उन्हें एक लाइन में रखकर छोटा सा शू स्टोरेज एरिया तैयार कर सकते हैं. कुर्सियों को एक ही रंग से पेंट करने पर यह देखने में भी अच्छी लगेंगी.



8. गार्डनिंग के सामान रखने के लिए बनाएं स्टैंड: अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो पुरानी टूटी कुर्सी का फ्रेम भी काफी काम आ सकता है. इसके बैकरेस्ट या दूसरे मजबूत हिस्से में छोटे हुक लगाकर कैंची, खुरपी और दूसरे हल्के गार्डनिंग टूल्स टांग सकते हैं. इसे बगीचे के किसी ढके हुए हिस्से में मजबूती से फिट कर दें. इससे आपके गार्डनिंग के सामान इधर-उधर नहीं बिखरेंगे और जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएंगे.



9. घर की दीवार को दें क्रिएटिव लुक: अगर आप घर की दीवारों को कुछ अलग अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी को वॉल डेकोर में बदल सकते हैं. इसके लिए कुर्सी को अपनी पसंद के कलर से पेंट करें और दीवार पर सेफ तरीके से लगाएं. अब इसमें छोटा डेकोरेटिव पौधा या हल्की डेकोरेशन वाली चीजें रख सकते हैं. यह आपके घर की खाली दीवार को एक अलग और अट्रेक्टिव लुक देगा.

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