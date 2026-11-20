सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच मैनेजर और दो बिचौलियों को एक आवेदक को लोन मंज़ूर करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

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CBI ने 18 नवंबर को देहरादून में बैंक की इंदिरा नगर ब्रांच के मैनेजर और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (DSA) के तौर पर काम करने वाले दो प्राइवेट लोगों के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 1.8 करोड़ रुपये का लोन मंज़ूर कराने और जारी करने के बदले लोन की रकम का 5 प्रतिशत रिश्वत के तौर पर मांगा था. यह 5 प्रतिशत रकम 9 लाख रुपये है.

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CBI के बयान में कहा गया है कि लोन मंज़ूर करने और जारी करने के लिए, आरोपियों ने पहले ही शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर 2.5 लाख रुपये लिए थे और बाकी बचे 6.5 लाख रुपये देने के लिए दबाव डाला था.

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बयान में आगे कहा गया, 'आरोपियों के कहने पर, शिकायतकर्ता ने उन्हें 3.8 लाख रुपये और 2.2 लाख रुपये (कुल 6 लाख रुपये) के दो बिना तारीख वाले चेक दिए और कहा कि 50,000 रुपये नकद दिए जाएंगे.'

CBI ने 18 नवंबर को जाल बिछाया और एक DSA को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा. इसके बाद, मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में ब्रांच मैनेजर और एक अन्य DSA को भी गिरफ़्तार किया गया.

जांच एजेंसी ने तीनों आरोपियों के घरों की तलाशी भी ली और मामले से जुड़े अहम दस्तावेज और नकद जब्त किए.

अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपियों को गुरुवार को देहरादून की सक्षम अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्ज़ी पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी, जबकि मामले की आगे की जांच जारी है.

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