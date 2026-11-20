रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की फिल्म 'रामायण', भारत में घरेलू नेट कलेक्शन के मामले में टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो गई है. इस फिल्म ने हाल ही में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (840.20 करोड़ रुपये नेट) के भारतीय कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

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गुरुवार को, इस फिल्म ने यश की 'KGF चैप्टर 2' (859.70 करोड़ रुपये नेट) को भी पीछे छोड़ दिया और अब यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में और आगे बढ़ गई है.

रामायण का टोटल कलेक्शन

15वें दिन, 'रामायण' ने 21,436 शोज के ज़रिए ₹19.35 करोड़ की नेट कमाई की. हिंदी में सबसे ज्यादा ₹14.00 करोड़, मलयालम में ₹1.75 करोड़, तमिल में ₹1.50 करोड़, कन्नड़ में ₹1.40 करोड़ और तेलुगु में ₹70 लाख की कमाई हुई. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,032.15 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹863.75 करोड़ हो गया है.

विदेशों में, फिल्म ने 15वें दिन ₹5.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹515.00 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, दुनिया भर में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,547.15 करोड़ हो गया है.

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रामायण ने KGF 2 और अन्य फिल्मों को पीछे छोड़ा

'धुरंधर' (₹840.20 करोड़) और 'KGF: चैप्टर 2' (₹859.70 करोड़) से आगे निकलकर, 'रामायण' भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल हो गई है. हालांकि, यह अभी भी 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (₹1,030.42 करोड़) से पीछे है, जो तीसरे नंबर पर है. इसके बाद दूसरे और पहले स्थान पर क्रमशः 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (₹1,149.30 करोड़) और 'पुष्पा 2: द रूल' (₹1,234.10 करोड़) हैं.

अब तक, घरेलू कमाई के मामले में 'रामायण' ने RRR, कल्कि 2898 AD, जवान और कांतारा: चैप्टर 1 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से ज्यादा कमाई की है. नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा समर्थित 'रामायण' ने 5 नवंबर को भारत में ₹64.85 करोड़ (नेट) की ओपनिंग की.



'रामायण' के लिए आगे क्या है?

दुनिया भर में 1,500 करोड़ रुपये की कमाई पार करने के बाद, अब 'रामायण' का लक्ष्य 'पुष्पा 2' के 1,742 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूना है. अगर यह इस आंकड़े को पार कर लेती है, तो यह 'दंगल', 'धुरंधर 2' और 'बाहुबली 2' के बाद अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन जाएगी.

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