बांग्लादेश में इन दिनों सांस्कृतिक विरासत को लेकर लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में बंगाली संस्कृति और कला से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है. रवींद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे नाम सिर्फ कलाकार या साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि पूरे बंगाल की साझा सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं. लेकिन बांग्लादेश में इनकी विरासत कभी विवादों, कभी विरोध और कभी तोड़फोड़ का सामना कर रही है.

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ताजा मामला महान फिल्मकार ऋत्विक घटक के पुश्तैनी घर का है. बांग्लादेश के राजशाही शहर के मियांपाड़ा इलाके में स्थित इस ऐतिहासिक मकान की बची हुई दीवार का एक हिस्सा 17 नवंबर को ढहा दिया गया. घटक का जन्म यहीं हुआ था. उन्होंने अपना बचपन यहीं गुजारा. कल्चरल एक्टिविस्ट के अनुसार कट्टरपंथियों ने उनके पुश्तैनी घर की दीवार को गिरा दिया और वहां मौजूद बरगद का पेड़ भी काट दिया गया.

आरोप है कि कुछ लोग इस ऐतिहासिक संपत्ति पर कब्जे की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं.

ऋत्विक घटक का जन्म 4 नवंबर 1925 को हुआ था. उनका परिवार विभाजन के बाद भारत आ गया था. यह जगह हर साल उनकी जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र भी बनती है. हाल ही में यहां उनकी 100वीं जयंती मनाई गई थी.

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इस मकान को बचाने के लिए स्थानीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले 10-12 वर्षों में धीरे-धीरे इस इमारत के हिस्सों को खत्म किया गया है. साल 2024 में मकान का बड़ा हिस्सा पहले ही ढहा दिया गया था. अब बची हुई दीवार भी तोड़ दी गई. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मकान पर कब्जे की कोशिश हो रही है. वहीं स्थानीय प्रशासन ने सफाई और रखरखाव के काम का हवाला दिया है.

क्यों अहम है ऋत्विक घटक?

ऋत्विक घटक भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में गिने जाते हैं. घटक ने अपनी फिल्मों में भारत विभाजन, विस्थापन, शरणार्थियों की पीड़ा और टूटते परिवारों का दर्द बेहद संवेदनशीलता से दिखाया. उनकी फिल्मों में बंगाल के बंटवारे का दर्द एक केंद्रीय विषय रहा. उनकी प्रमुख फिल्मों में 'मेघे ढाका तारा' (1960), 'कोमल गांधार' (1961), 'सुवर्णरेखा' (1962), 'तितास एकटी नदीर नाम' (1973) और 'जुक्ति तक्को आर गप्पो' (1974) शामिल हैं. उन्हें भारतीय समानांतर सिनेमा का मजबूत स्तंभ माना जाता है.

टैगोर की तस्वीर पर कालिख, भारत विरोधी पोस्टर भी लगाए

बांग्लादेश की सांस्कृतिक धरोहर में कविगुरु रविन्द्र नाथ टैगोर का नाम पहली पंक्ति में आता है. गौर करने वाली बात यह है कि टैगोर सिर्फ भारत के साहित्यकार नहीं हैं. उनका लिखा हुआ गीत 'आमार सोनार बांग्ला' बांग्लादेश का राष्ट्रगान है. बावजूद इसके कट्टरपंथ की आगोश में अंधे हो रहे बांग्लादेश ने उनकी पहचान पर हमला करने से गुरेज नहीं किया.

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इसी साल 10 अक्टूबर 2026 को ढाका में रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र को निशाना बनाया गया था. बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी के बाहर बने उनके म्यूरल पर कालिख पोतने की कोशिश हुई. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों में राष्ट्र संवाद फोरम के नेता एएनएम आयास भी शामिल था.

इस घटना के करीब एक महीने बाद 7 नवंबर को खुलना रेलवे स्टेशन की दीवार पर बने टैगोर के चित्र को काली स्याही से बिगाड़ दिया गया. इसके साथ ऐसे पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें टैगोर पर मुसलमानों और पूर्वी बंगाल के प्रति विरोधी होने का आरोप लगाया गया था. एक पोस्टर में लिखा था कि बंगाल में टैगोर और भारत का महिमामंडन करने की कोई जगह नहीं है.

रवींद्रनाथ टैगोर का बांग्लादेश से बहुत गहरा रिश्ता रहा है. आज का बांग्लादेश उस समय अविभाजित बंगाल का हिस्सा था. टैगोर ने अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण साल पूर्वी बंगाल में बिताए थे. टैगोर परिवार की जमींदारी के कामकाज के सिलसिले में वे 1890 के दशक में पूर्वी बंगाल गए थे. उन्होंने मुख्य रूप से तीन जगहों पर काफी समय बिताया था. शिलाईदह (कुश्तिया), शाहजादपुर (सिराजगंज) और पतिसर (नगांव).

इन जगहों का टैगोर के साहित्य पर गहरा असर पड़ा. पद्मा नदी, गांवों का जीवन, किसानों की गरीबी और ग्रामीण बंगाल की प्रकृति उनकी रचनाओं में उतर आई. उनकी कई मशहूर कहानियां, कविताएं और पत्र इसी दौर में लिखे गए.

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सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर पर भी हुआ विवाद

जुलाई 2025 में बंगाल के महान फिल्मकार सत्यजीत रे के परिवार से जुड़े एक मकान को लेकर बांग्लादेश में बड़ा विवाद हुआ था. मयमनसिंह में एक पुरानी इमारत को गिराने का काम शुरू हुआ था. शुरुआती रिपोर्टों में इसे रे परिवार का पुश्तैनी मकान बताया गया. भारत में भी इस पर चिंता जताई गई और विदेश मंत्रालय ने इमारत को संरक्षित करने की अपील की.

बांग्लादेश सरकार ने जांच के बाद दावा किया था कि जिस इमारत को गिराया जा रहा था, उसका रे परिवार से कोई संबंध नहीं था.

सत्यजीत रे का बांग्लादेश से पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ता था. उनके दादा उपेंद्रकिशोर राय चौधरी का जन्म 1863 में तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मयमनसिंह में हुआ था. वे लेखक, चित्रकार, संगीतकार थे. सत्यजीत रे के पिता सुकुमार रे भी बंगाली साहित्य की बड़ी शख्सियत थे. इस तरह रे परिवार की जड़ें आज के बांग्लादेश में थीं.

बंगाली पहचान और मजहबी राष्ट्रवाद की लड़ाई

इन घटनाओं के पीछे बांग्लादेश में चल रही एक बड़ी वैचारिक बहस भी दिखाई देती है. देश की पहचान क्या उसकी बंगाली भाषा, साहित्य, संगीत और साझा सांस्कृतिक विरासत से बनेगी या धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से? दरअसल पिछले कुछ सालों से बंगाल में कट्टरपंथ पैर पसार रहा है और इस देश की विरासत को मजहबी पहचान के चश्मे से देखा जा रहा है. इसके पीछे वोटों की राजनीति भी है. जुलाई अगस्त 2025 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन भड़कने के बाद इस सिलसिले में और तेजी आई.

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पाकिस्तान के शासनकाल में भी रवींद्र संगीत और टैगोर की रचनाओं को लेकर विवाद हुए थे. उस समय टैगोर की रचनाओं पर पाबंदियों की कोशिशों को बंगाली भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ कदम के तौर पर देखा गया था. 1971 में बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में बंगाली भाषा और संस्कृति की अहम भूमिका रही.

आज भी बांग्लादेश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो टैगोर, सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक की विरासत को अपनी पहचान का अभिन्न हिस्सा मानते हैं. वहीं कुछ समूहों की ओर से इन सांस्कृतिक प्रतीकों को भारत से जोड़कर इसका विरोध करते हैं.

सवाल सिर्फ कुछ पुरानी इमारतों, दीवारों या तस्वीरों का नहीं है. सवाल उस सांस्कृतिक विरासत का है, जिसने बंगाल को दुनिया में अलग पहचान दिलाई. टैगोर का साहित्य, सत्यजीत रे का सिनेमा और ऋत्विक घटक की फिल्में किसी एक देश की सीमाओं में कैद नहीं हैं. इन्हें मिटाने या इनसे दूरी बनाने की कोशिश बांग्लादेश की अपनी सांस्कृतिक धरोधर की नींव को कमजोर कर सकती है.

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