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इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में इस फैन ने लूटी महफिल... हाथ से गिरीं 4 बीयर, फिर हुआ गजब का कमबैक

इंग्लैंड में क्रिकेट मैचों के दौरान इस तरह के दृश्य वहां की संस्कृति का अहम हिस्सा हैं. इंग्लैंड में स्टेडियम के अंदर निर्धारित काउंटर से दर्शक शराब खरीद सकते हैं. हालांकि फैैन्स को बाहर से शराब लेकर स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती.

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हेडिंग्ले टेस्ट मैच में घटा मजेदार वाकया. (Photo: Screengrab@SkyCricket)
हेडिंग्ले टेस्ट मैच में घटा मजेदार वाकया. (Photo: Screengrab@SkyCricket)

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दूसरे दिन (20 अगस्त) बारिश ने भले ही खेल का मजा कुछ देर के लिए खराब किया, लेकिन स्टैंड्स में हुई एक मजेदार घटना ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. एक फैन बीयर से भरी चार बोतल लेकर अपनी सीट की तरफ लौट रहा था, लेकिन रास्ते में संतुलन बिगड़ा और एक-एक कर चारों बोतल जमीन पर गिर गईं. कैमरे में कैद हुए इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह घटना इंग्लैंड की पहली पारी के 34वें ओवर के दौरान हुई. वो फैन कार्डबोर्ड होल्डर में बीयर की बोतलें लेकर बेहद सावधानी से सीढ़ियों के बीच अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था. शुरुआत में सबकुछ ठीक दिखाई दिया, लेकिन अचानक होल्डर से दो बीयर फिसल गईं. उन्हें बचाने की कोशिश में संतुलन काफी बिगड़ गया और देखते ही देखते चारों बोतल जमीन पर गिर गईं.

कैमरा तुरंत उस दर्शक की तरफ घूम गया. बीयर की बोतले गंवाने के बाद उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी. आसपास बैठे दर्शकों ने पूरा वाकया देखा और माहौल हंसी-मजाक में बदल गया. कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

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कुछ समय बाद वही शख्स एक बार फिर नजर आया और इस बार भी उसके हाथ में बीयर की चार बोतल थीं. दूसरी कोशिश में जब वह उन्हें लेकर अपनी सीट तक पहुंचा तो आसपास मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर और शोर मचाकर उसका स्वागत किया.

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इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के कई क्रिकेट स्टेडियमों में निर्धारित जगहों से दर्शकों को शराब खरीदने और उसका सेवन करने की अनुमति होती है. हालांकि बाहर से शराब लेकर इंटरनेशनल वेन्यू में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होती.

मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 171 रनों पर सिमट गई थी. इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने गेंद से कहर बरपाया और दोनों ने पांच-पांच विकेट हासिल किए. दूसरे दिन बारिश के कारण सुबह का खेल प्रभावित हुआ और गेम काफी देर बाद शुरू हो सका. इंग्लैंड ने दूसरे दिन 112/2 के स्कोर से अपनी पारी आगे बढ़ाई. दूसरे दिन स्टम्प तक इंग्लिश टीम ने 6 विकेट पर 366 रन बना दिए. पहली पारी के आधार पर उसकी कुल लीड 195 रनों की हो चुकी है.

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