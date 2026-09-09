दलीप ट्रॉफी में विकेट की खुशी में झूम उठे वैभव सूर्यवंशी, सेलिब्रेशन हुआ वायरल, VIDEO

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई में फाइनल खेला जा रहा है. ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन बेहद मजबूत स्थिति में है और जीत की ओर बढ़ रही है. पहली पारी में ईस्ट जोन ने 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. ईशान किशन ने शानदार 270 रनों की पारी खेली.

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जवाब में साउथ जोन की पहली पारी 336 रन पर ऑलआउट हो गई. साउथ जोन की ओर से कप्तान तिलक वर्मा एक छोर से खड़े रहे. उनके साथ स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल और चामा मिलिंद ने साउथ जोन की पारी को मजबूत करने में कप्तान का साथ दिया.

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हालांकि, उनके आउट होने के बाद तिलक के साथ तालमेल की गड़बड़ी के कारण त्रिपुराना विजय रन आउट हो गए. इस घटना ने न केवल साउथ जोन की स्थिति और खराब कर दी, बल्कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का उत्साह भी बढ़ा दिया.

Excellent reflex catch and run out ⚡️



Top-fielding efforts bring wickets for East Zone 👌



South Zone are 322/8



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यह घटना चौथे दिन साउथ जोन की पहली पारी के 102वें ओवर में हुई, जब चामा मिलिंद के आउट होने के बाद त्रिपुराना विजय, तिलक वर्मा के साथ क्रीज पर आए थे. तब ईस्ट जोन के मोहम्मद कुनैन कुरैशी ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड-लेंथ गेंद डाली, तो तिलक ने कट शॉट खेला और गेंद अभिजीत सरकार की ओर चली गई.

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अभिजीत सरकार ने तेजी दिखाते हुए गेंद को पकड़ा और विकेटकीपर कुमार कुशाग्र की ओर थ्रो किया. हालांकि तिलक शुरू में तेजी से सिंगल लेने को लेकर हिचकिचा रहे थे, लेकिन त्रिपुराना विजय को लगा कि वह स्ट्राइकर एंड तक पहुंच जाएंगे.

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लेकिन अभिजीत सरकार के तेज थ्रो ने विजय को क्रीज पर पहुंचने से पहले ही आउट कर दिया. त्रिपुराना विजय 12 रन बनाकर आउट हो गए. यह नजारा देखकर वैभव खुशी से झूम उठे और सेलिब्रेट करने लगे. वैभव का यह सेलिब्रेशन तेजी से वायरल हो गया.

पहली पारी में साउथ जोन की ओर से कप्तान तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 99 रन बनाए. वहीं देवदत्त पडिक्कल ने 62 और चामा मिलिंद ने 43 रन बनाए. साउथ जोन के 336 रन पर सिमटने के बाद ईस्ट जोन को 372 रनों की बढ़त हासिल हो गई.

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