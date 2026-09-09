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यूपी: कार के गियर बॉक्स के नीचे बनवाया दूसरा बॉक्स, वहां छुपाया ढाई किलो सोना, करीब 4 करोड़ का माल जब्त

चंदौली पुलिस और एसओजी ने NH-19 पर चेकिंग के दौरान एक कार से 2 किलो 565 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.92 करोड़ रुपये है. कार के सीक्रेट बॉक्स में छिपाकर इन्हें बिहार से दिल्ली ले जाया जा रहा था. पुलिस ने महाराष्ट्र और हरियाणा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

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चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोने के बिस्किट बराम (Photo- ITG)द किए
चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोने के बिस्किट बराम (Photo- ITG)द किए

उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान ढाई किलो सोने के बिस्किट बरामद किए हैं. इनकी कीमत 3 करोड़ 92 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, यह दोनों युवक सोने के बिस्किट्स की खेप को लेकर बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहे थे. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, चंदौली कोतवाली पुलिस और जिले की एसओजी टीम को मंगलवार की शाम सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 19 से होकर सोने के तस्करों का गैंग गुजरने वाला है. मुखबिर द्वारा मिली जानकारी के बाद पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक कार को रोका जिसमें दो युवक सवार थे. यह दोनों युवक कार लेकर भागने लगे. जिसे दौड़कर पुलिस वालों ने पकड़ लिया.

पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो हैरान रह गए. कार के गियर बॉक्स के नीचे एक अलग से छोटा सा बॉक्स बनाया गया था जिसमें सोने के 22 बिस्किट छुपाए गए थे. पुलिस की टीम ने जब इस सोने के बिस्किट की तौल की तो पता चला कि गियर बॉक्स के नीचे बनाए गए सीक्रेट बॉक्स में कुल 2 किलो 565 ग्राम सोने के बिस्किट छुपाए गए थे. 

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पुलिस के अनुसार बरामद किए गए बिस्कुट की अनुमानित कीमत 3 करोड़ 92 लाख है. पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है. जिनके नाम जुबेर और मनीष है. जुबेर महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है जबकि मनीष हरियाणा के फतेहाबाद जिला का रहने वाला है. फिलहाल इस मामले में चंदौली पुलिस ने आयकर विभाग को भी जानकारी दे दी है और पुलिस और आयकर विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बकौल नामेंद्र कुमार (डिप्टी एसपी)- चंदौली कोतवाली की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध तस्कर बिहार की तरफ से सोना लेकर आ रहे हैं. सूचना के आधार पर जॉइंट टीम के द्वारा नवही पुलिया के पास चैकिंग की जा रही थी. पुलिस के द्वारा एक किया क्रेन्स गाड़ी को रोका गया और गहनता से छानबीन की गई. जिसमें ढाई किलो पीली धातु बरामद हुई है. जब आयकर विभाग से मिलकर छानबीन की गई तो यह पीली धातु 22 सोने के बिस्कुट के रूप में थी. जिसका वजन करीब ढाई किलो के आसपास निकला है और इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 92 लाख के आसपास है. मौके से दो संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है. जिसमें एक का नाम जुबेर है जो अहिल्या नगर महाराष्ट्र का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति मनीष कुमार है जो हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला है दोनों से पूछताछ किए जा रही है और पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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