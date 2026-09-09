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LinkedIn पर नौकरी नहीं, मां ढूंढ रही थी बेटे के लिए दुल्हन! लड़की को भेजा गजब मैसेज

राजस्थान की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल को लिंक्डइन पर शादी का रिश्ता मिला. अमेरिका में सेटल अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश रही एक महिला ने उन्हें बेहद शालीन अंदाज में मैसेज भेजा.

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1997 में जन्मे बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की बात कही (Photo: Ai Geneated)
1997 में जन्मे बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की बात कही (Photo: Ai Geneated)

आमतौर पर लिंक्डइन पर लोग नौकरी, करियर और प्रोफेशनल नेटवर्किंग से जुड़े मैसेज भेजते हैं. लेकिन राजस्थान की एक महिला को यहां ऐसा मैसेज मिला, जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. एक मां ने लिंक्डइन पर उसे अपने पीएचडी बेटे के लिए दुल्हन बनने का ऑफर दे दिया.

उदयपुर की ब्रांड मार्केटिंग प्रोफेशनल मुद्रिका कवडिया ने इस पूरे मामले का स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर किया. मैसेज भेजने वाली महिला ने बताया कि वह मुद्रिका की मां की उम्र की हैं. उन्होंने अपने 1997 में जन्मे बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की बात कही. उनका बेटा बायोमेडिकल साइंसेज में पीएचडी कर चुका है और अमेरिका में सेटल है.

महिला ने बेहद शालीन अंदाज में लिखा, "डियर मुद्रिका बेटा, मैं आपकी मां की उम्र की हूं, इसलिए आपको बेटा कह रही हूं." इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या मुद्रिका सिंगल हैं, उनकी सगाई या शादी तो नहीं हुई है.

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मैसेज में आगे लिखा था कि अगर वह सिंगल हैं और इच्छुक हैं, तो दोनों पक्ष आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं. महिला ने अंत में "गॉड ब्लेस यू" लिखकर मैसेज खत्म किया.

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मुद्रिका ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें लिंक्डइन पर एक पीएचडी मां का मैसेज मिला है, जो अपने बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन तलाश रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मां लिंक्डइन पर अपने पीएचडी बेटे के लिए दुल्हन तलाश रही होगी.

पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ लोगों ने कहा कि लिंक्डइन नौकरी और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए है, शादी के रिश्ते तलाशने के लिए नहीं. वहीं कई लोगों को महिला का तरीका पसंद आया. लोगों ने कहा कि उनका मैसेज इतना सम्मानजनक और ईमानदार था कि उस पर नाराज होना भी मुश्किल है.

मुद्रिका ने भी इस घटना को गंभीरता से लेने के बजाय मजाकिया अंदाज में लिया. उन्होंने महिला की ईमानदारी और शालीनता को पसंद किया और इस पूरे मामले को "प्रिटी क्यूट" बताया.

अब यह घटना सोशल मीडिया पर मॉडर्न मैचमेकिंग को लेकर चर्चा का विषय बन गई है. सवाल यही है कि क्या लिंक्डइन अब सिर्फ नौकरी और नेटवर्किंग तक सीमित रहेगा, या माता-पिता के लिए रिश्ते तलाशने का नया प्लेटफॉर्म भी बनता जा रहा है?

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