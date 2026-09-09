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जिंदगी में पहली बार सलमान खान का बिग बॉस शो देखेंगे अरिजीत सिंह, बताई वजह

सिंगर काजी तौकीर इस समय सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, अब अरिजीत ने काजी तौकीर का खुलकर सपोर्ट किया है.

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बिग बॉस देखेंगे अरिजीत सिंह (Photo: Instagram/Qazi Touqeer)
बिग बॉस देखेंगे अरिजीत सिंह (Photo: Instagram/Qazi Touqeer)

सिंगर काजी तौकीर, जो 2005 के रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' में अरिजीत सिंह के साथ नजर आए थे, इस समय वो सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे हैं. काजी को दोस्त से बढ़कर मानने वाले अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सिंगर का सपोर्ट किया है. 

अरिजीत सिंह ने बिग बॉस 20 हाउस में एंट्री करने वाले अपने दोस्त 'काजी तौकीर' को जोरदार बधाई दी. अरिजीत सिंह ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'मुझे पहली बार बिग बॉस देखना होगा क्योंकि हमारा रॉकस्टार काजी वहां है.'

अरिजीत सिंह ने किया पोस्ट
ये सभी जानते हैं कि अरिजीत सिंह बहुत कम मौकों पर सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं या बोलते हैं. लेकिन इस बार जब अपने सबसे खास दोस्त की आई तो उन्होंने खुलकर पोस्ट किया. सिंगर ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना होगा, क्योंकि अपना रॉकस्टार काजी उधर है.' अरिजीत को काजी का सपोर्ट करना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. 

काजी और अरिजीत का कनेक्शन
जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि  अरिजीत सिंह और काजी तौकीर 'फेम गुरुकुल' के दिनों से दोस्त हैं. उन्होंने 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लिया था. काजी, जिन्होंने 2015 की फिल्म 'फैंटम' के गाने 'अफगान जलेबी' के लिए अपनी आवाज दी थी, ने कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल के जियागंज में अरिजीत के होमटाउन में बिताए समय का एक रील वीडियो शेयर किया था.

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वीडियो की शुरुआत 2005 में 'फेम गुरुकुल' शो में उनकी मुलाकात से होती है और अब तक की कहानी दिखाता है, जब वह उनके होमटाउन गए थे. क्लिप में, दोनों सिंगर जियागंज की सड़कों पर स्कूटी चलाते हुए और लोगों से मिलते हुए और साथ में कुछ समय बिताते हुए दिख रहे हैं.

क्लिप में काजी ने कहा था, 'वह 2005 में 'फेम गुरुकुल' का समय था, मुंबई में मैं, अरिजीत और शाहिद कपूर थे. तब हम टीनएजर थे, और अब 2026 है, और हम दिल से अभी भी टीनएजर ही हैं. हमने बस बड़े होने से इनकार कर दिया.'

काजी तौकीर, अरिजीत सिंह की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. जब अरिजीत सिंह ने इस साल की शुरुआत में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो सभी उम्र के फैन्स हैरान रह गए थे. 

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