झांसी: बिस्तर पर प्रेमी संग पकड़ी गई महिला, बोली- वो सिर्फ दोस्त, जेठ ने मारपीट कर उतरवाए कपड़े

यूपी के झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में 25 जून को ब्याही गई एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने एक युवक के साथ रंगेहाथ पकड़कर जबरन 7 बार मांग भरवाई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पीड़ित महिला ने अपने बयान से मामले में नया मोड़ ला दिया है. महिला के मुताबिक साथ पकड़ा गया युवक राहुल पंडित उसका प्रेमी नहीं बल्कि मायके के पास रहने वाला दोस्त था. जेठ रिंकू ने धमकी देकर राहुल को बुलवाया और मारपीट कर दोनों के कपड़े उतरवाए. इसके बाद राहुल से और फिर खुद जेठ ने उसके साथ रेप किया.

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दहेज में थार कार की मांग और साजिश का आरोप

महिला का कहना है कि ससुराल जाने पर सास और ननद ने उसके सारे जेवर छीन लिए और मारपीट की. ससुराल वाले दहेज में थार कार की मांग कर रहे थे और पति की सरकारी नौकरी लगने पर दूसरी शादी की धमकी दे रहे थे. मांग पूरी न होने पर उसे फंसाने की साजिश रची गई और फर्जी ऑडियो वायरल किया गया.

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वायरल ऑडियो और एआई से छेड़छाड़ का दावा

मामले में महिला और युवक के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला उसे जल्दी बुलाते और चूड़ी के बारे में बात करते सुनाई दे रही है. महिला ने दावा किया है कि उसे फंसाने के लिए यह ऑडियो एआई (AI) की मदद से तैयार किया गया है.

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पुलिस सुनवाई न होने पर न्याय की गुहार

पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस के सामने भी अपना पक्ष रखा लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. उसे धमकाकर झूठा वीडियो बनाया गया और राहुल से जबरन मांग भरवाई गई. अब महिला और उसके माता-पिता प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं.

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