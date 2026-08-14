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Chawal Tiranga Fara Recipe: 15 अगस्त की छुट्टी पर चावल से झटपट बनाएं 'तिरंगा फरा', खाते ही खुश हो जाएंगे बच्चे!

15 अगस्त के खास मौके पर घर में बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट तिरंगा फरा. चावल के आटे और पौष्टिक स्टफिंग से तैयार यह पारंपरिक उत्तर भारतीय डिश कम तेल में बनती है. जानिए इसकी आसान रेसिपी, शेफ टिप्स और सर्व करने का शानदार तरीका.

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तिरंगा फरा झटपट बन जाता है. (PHOTO:AI)
तिरंगा फरा झटपट बन जाता है. (PHOTO:AI)

Chawal Tiranga Fara Recipe: 15 अगस्त का जश्न तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीतों के बिना अधूरा लगता है. इस खास दिन पर छुट्टी होती है और ऐसे में परिवार को एक साथ समय बिताने का भी मौका मिल जाता है और इस खास दिन पर लोग अपने घरों में अच्छा खाना बनाते हैं. परिवार के साथ इस खास दिन को स्पेशल बनाते हैं, ऐसे में आप इस स्वतंत्रता दिवस कुछ नया और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो तिरंगा फरा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

उत्तर भारत की यह पारंपरिक डिश चावल के आटे से बनाई जाती है और इसे तलने की बजाय भाप में पकाया जाता है. यही वजह है कि यह हल्की, पौष्टिक और कम तेल वाली होती है. तिरंगे के तीन रंगों से तैयार यह डिश न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से तिरंगा फरा बनाने की रेसिपी.

तिरंगा फरा बनाने के लिए सामग्री

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  • 500 ग्राम चावल का आटा
  • स्वादानुसार नमक
  • आटा गूंथने के लिए पानी

केसरिया भरावन के लिए

  • ½ कप भीगी हुई चना दाल
  • 1 कद्दूकस की हुई गाजर
  • ½ इंच अदरक
  • 4–5 लहसुन की कलियां
  • 2 हरी मिर्च
  • ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  • स्वादानुसार नमक

हरे भरावन के लिए

  • 1 कप हरे मटर
  • 4 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती
  • ½ इंच अदरक
  • 4–5 लहसुन की कलियां
  • 2 हरी मिर्च
  • ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
  • स्वादानुसार नमक

ऐसे बनाएं तिरंगा फरा

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  1. सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें. उसमें नमक डालकर चावल का आटा मिलाएं और गैस बंद कर दें.  
  2. फिर 5 से 10 मिनट ढककर रखने के बाद हल्का गुनगुना होने पर इसे अच्छी तरह गूंथकर मुलायम आटा तैयार कर लें. 
  3. अब दोनों तरह की स्टफिंग अलग-अलग तैयार करें.  केसरिया भरावन के लिए भीगी चना दाल, गाजर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बिना पानी के दरदरा पीस लें.  इसमें नमक और जीरा पाउडर मिलाएं.
  4.  इसी तरह हरे भरावन के लिए मटर, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीसकर उसमें भी नमक और जीरा पाउडर मिला दें. 
  5. अब चावल के आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें हल्का चपटा करें. कुछ में केसरिया भरावन और कुछ में हरा भरावन भरकर किनारों को अच्छी तरह बंद कर दें.  चाहें तो कुछ सादे फरे भी रखें, ताकि तिरंगे के तीनों रंग आसानी से तैयार हो जाएं. 
  6. एक बड़े भगोने में पानी उबालें और तैयार फरे उसमें डाल दें.  जब फरे पककर ऊपर तैरने लगें, तो समझिए वे तैयार हैं.  इन्हें छलनी से निकालकर ठंडा होने दें. 

ऐसे करें सर्व

तैयार तिरंगा फरा को तिरंगे के क्रम में प्लेट में सजाएं और हरी चटनी या तीखी टमाटर की चटनी के साथ परोसें.  चाहें तो राई और करी पत्ते का हल्का तड़का लगाकर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.  

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प्रो टिप:

फरा उबालते समय पानी में एक छोटा चम्मच तेल डाल दें.  इससे फरे आपस में नहीं चिपकेंगे और उनकी फिनिशिंग भी शानदार रहेगी.  यह हेल्दी, रंग-बिरंगा और स्वादिष्ट स्नैक स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बना देगा. 

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