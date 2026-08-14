Chawal Tiranga Fara Recipe: 15 अगस्त की छुट्टी पर चावल से झटपट बनाएं 'तिरंगा फरा', खाते ही खुश हो जाएंगे बच्चे!

Chawal Tiranga Fara Recipe: 15 अगस्त का जश्न तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीतों के बिना अधूरा लगता है. इस खास दिन पर छुट्टी होती है और ऐसे में परिवार को एक साथ समय बिताने का भी मौका मिल जाता है और इस खास दिन पर लोग अपने घरों में अच्छा खाना बनाते हैं. परिवार के साथ इस खास दिन को स्पेशल बनाते हैं, ऐसे में आप इस स्वतंत्रता दिवस कुछ नया और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो तिरंगा फरा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
उत्तर भारत की यह पारंपरिक डिश चावल के आटे से बनाई जाती है और इसे तलने की बजाय भाप में पकाया जाता है. यही वजह है कि यह हल्की, पौष्टिक और कम तेल वाली होती है. तिरंगे के तीन रंगों से तैयार यह डिश न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि इसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है. आइए जानते हैं घर पर आसानी से तिरंगा फरा बनाने की रेसिपी.
तिरंगा फरा बनाने के लिए सामग्री
केसरिया भरावन के लिए
हरे भरावन के लिए
ऐसे बनाएं तिरंगा फरा
ऐसे करें सर्व
तैयार तिरंगा फरा को तिरंगे के क्रम में प्लेट में सजाएं और हरी चटनी या तीखी टमाटर की चटनी के साथ परोसें. चाहें तो राई और करी पत्ते का हल्का तड़का लगाकर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.
प्रो टिप:
फरा उबालते समय पानी में एक छोटा चम्मच तेल डाल दें. इससे फरे आपस में नहीं चिपकेंगे और उनकी फिनिशिंग भी शानदार रहेगी. यह हेल्दी, रंग-बिरंगा और स्वादिष्ट स्नैक स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बना देगा.