सबा आजाद-ऋतिक रोशन का हुआ ब्रेकअप? 52 की उम्र में हुए सिंगल, डेटिंग ऐप पर ढूंढ रहे पार्टनर!

बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी खबर सुनने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर अटकलें हैं कि ऋतिक का स्टेट्स सिंगल हो गया है. दावा है कि गर्लफ्रेंड सबा आजाद से उनका रिश्ता टूट चुका है. आखिर ऐसी अटकलें क्यों आ रही हैं, चलिए जानते हैं इसकी वजह...

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ऋतिक का हुआ ब्रेकअप?

ऑनलाइन फॉरम पर ऋतिक की एक फोटो वायरल हो रही है. दावा है ये एक्टर की डेटिंग ऐप से लीक हुई प्रोफाइल है. उन्होंने अपने बायो में एक्टर, प्रोड्यूसर और एंटरप्रन्योर लिखा है. ब्लैक टी-शर्ट और कैप लगाए हुए वो कैमरा के लिए कैंडेड पोज दे रहे हैं. ऋतिक की ये फोटो इंटरनेट पर छाई हुई है. प्रोफाइल में उनकी ऐज 52 साल बताई गई है. हालांकि ये प्रोफाइल लेटेस्ट है या पुरानी, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं. किसी ने कहा कि ये प्रोफाइल पुरानी हो सकती है. कईयों का दावा है कि ये एक्टर की नई प्राइवेट प्रोफाइल है.

एक्टर को डेटिंग ऐप पर देखकर कईयों को झटका लगा है. इस न्यूज को लेकर फिलहाल एक्टर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. सेलेब्स के डेटिंग ऐप पर होने का खुलासा कई दफा हुआ है. उर्वशी रौतेला ने पुराने एक इंटरव्यू में ऋतिक और आदित्य रॉय कपूर के डेटिंग ऐप पर एक्टिव होने का दावा किया था.

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एक्टर के लव लाइफ की बात करें तो सुजैन खान संग तलाक के बाद ऋतिक की जिंदगी में सबा आजाद आईं. मई 2022 में उन्होंने अपना रिश्ता कंफर्म किया था. वो साथ में कई इवेंट्स और पार्टीज में नजर आते हैं. इंस्टा पर उनकी लवी डवी फोटोज भी देखने को मिलती है. सबा पेशे से एक्ट्रेस और सिंगर हैं. वो कई मूवीज और वेब शो में नजर आई हैं.

वर्कफ्रंट पर, ऋतिक की आने वाली फिल्मों में कृष 4 शामिल है. ये हिट फ्रेंचाइजी है. साउथ स्टार रजनीकांत की मूवी जेलर 2 में एक्टर का कैमियो होने की बात कही गई है.

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