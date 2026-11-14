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5 छक्के और 15 बॉल पर फिफ्टी... सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से उड़ाया गर्दा, शिवम दुबे भी चमके

भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भाग ले रहे हैं. हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए कप्तानी पारी खेली. सूर्यकुमार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था.

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सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी, मुंबई को मिली धमाकेदार जीत. (Photo: PTI)
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी, मुंबई को मिली धमाकेदार जीत. (Photo: PTI)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 की शुरुआत 14 नवंबर (शनिवार) से हुई. SMAT के मौजूदा सीजन में मुंबई ने अपना पहला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला. कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी कैम्पस सेकंड ग्राउंड में हुए आयोजित एलीट ग्रुप डी के मुकाबले मुंबई ने हैदराबाद पर सात विकेट जीत हासिल की. मुकाबले में मुंबई को जीत के लिए 173 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 13.1 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

मुंबई की जीत में कप्तान सूर्यकुमार यादव की अहम भूमिका रही. उन्होंने महज 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. सूर्यकुमार ने 21 गेंदों पर नाबाद 60 रन की तूफानी पारी खेली,जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे.
यह भी पढ़ें:  टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल, कुलदीप यादव रिलीज, इस गेंदबाज की एंट्री

सूर्यकुमार यादव को मुशीर खान का भी शानदार साथ मिला. मुशीर और सूर्या के बीच तीसरे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी हुई. मुशीर ने 6 चौके और तीन छक्के की मदद से 24 बॉल पर 51 रन बनाए.

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शिवम दुबे का ऑलराउंड खेल
शिवम दुबे ने इस मुकाबले में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया. उन्होंने महज पांच गेंदों पर नाबाद 13 रन बनाए. इससे पहले गेंदबाजी में चार ओवरों के दौरान उन्होंने 31 रन देकर दो विकेट हासिल किए.
यह भी पढ़ें: बेटी समायरा ने रोहित शर्मा को दिया प्यारा सरप्राइज, फैमिली मोमेंट Viral

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मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद की पूरी टीम 20 ओवरों में 172 रनों पर सिमट गई. अभिरथ रेड्डी ने सबसे ज्यादा 35 रनों का योगदान दिया. वहीं कोडिमेला हिमतेजा (25 रन) और चामा मिलिंद (22 रन) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. मैक्सवेल स्वामीनाथन ने मुंबई के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके.

मुंबई की प्लेइंग-11: अंगकृष रघुवंशी, साईराज पाटिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), मुशीर खान, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर और मैक्सवेल स्वामीनाथन.

हैदराबाद की प्लेइंग-11: अमन राव पेराला, तन्मय अग्रवाल, अभिरथ रेड्डी, कोडिमेला हिमतेजा, भावेश सेठ (विकेटकीपर), चामा मिलिंद (कप्तान), तनय त्यागराजन, प्रणव वर्मा, वेद रेड्डी, अजय देव गौड़ और चिन्तला रक्षण रेड्डी.

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